Стоит ли челябинцам идти в отпуск в мае?

Эксперты hh.ru, одной из крупнейших российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, подсчитали, выгодно ли идти в отпуск южноуральцам в мае 2023 года с финансовой точки зрения.

Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней). Май обычно попадает в число наименее выгодных месяцев для отпуска, но не в этот раз. Дело в том, что в мае 2023 года будет 20 рабочих дней.

«Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе 2023 года 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня. Если совсем просто, что СДЗ — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», — поясняет юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Чтобы брать отпуск в мае было максимально выгодно, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных.