Странная арифметика челябинских чиновников

В минувший понедельник, 24 мая, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по дорожному хозяйству заявил, Максим Куляшов, что на дороги областного центра выведено 47 поливальных машин и 28 пылесосов для уборки пыли. Но оказалось это не так.

В аномальную жару, которая вот уже какую неделю стоит в городе, челябинцы жалуются на то, что не видят на улицах поливальных машин. Городские чиновники это опровергли.

На запрос агентства «Урал-пресс-информ» администрация Челябинска ответила: «Рекомендуем подписаться на телеграмм-канал Челябинский дорожник. Там есть вся информация».

Мы проанализировали информацию, предоставленную на данном портале:

- 19 мая на улицах Челябинска работало 12 вакуумных пылесосов и шесть подметально-уборочных машин;

- в ночь с 20 на 21 мая на улицах Челябинска работало четыре вакуумных пылесосов и пять подметально-уборочных машин;

- 23 мая на улицах Челябинска работало пять вакуумных пылесосов и четыре подметально-уборочных машин;

- в ночь с 25 на 26 мая на улицах Челябинска работало пять вакуумных пылесоса, семь подметально-уборочных машины;

- 25 мая на улицах Челябинска работало десять вакуумных пылесосов и 5 подметально-уборочных машин;

- 26 мая на улицах Челябинска работает девять вакуумных пылесосов и пять подметально-уборочных машин.

А как же официальная информация заместителя главы города по дорожному хозяйству Максима Куляшова, что на дороги областного центра выведено 47 поливальных машин и 28 пылесосов для уборки пыли? Дважды два, по мнению челябинских чиновников, видимо, равно 47. В школе за такие подсчеты двойку бы поставили.