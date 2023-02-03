03.02.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты
03.02.2023
RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией России
03.02.2023
Студенты ЮУрГГПУ сделали открытки для защитников Отечества
03.02.2023
Жительница Магнитогорска пойдет под суд за кражу в промышленных объемах туалетной бумаги
03.02.2023
В Челябинской области полным ходом идет зимняя «перепись» хвостатых и крылатых жителей
03.02.2023
УФСБ пресекло канал незаконного сбыта мефедрона в Сосновском районе
Студенты ЮУрГГПУ сделали открытки для защитников Отечества
Поздравления будущих учителей с 23 февраля отправятся в зону СВО
03.02.2023
«Совы» и «снегири» ЮУрГГПУ «полетели» творить добро вместе с «Уральским десантом»
01.02.2023
ЮУрГГПУ готовится к акции «Поздравь защитника Отечества»
25.01.2023
В технопарке ЮУрГГПУ побывали на экскурсии старшеклассники Челябинска
17.01.2023
Электронного философа-консультанта «Сократ-2024» разработают в ЮУрГГПУ
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023