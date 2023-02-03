Студенты ЮУрГГПУ сделали открытки для защитников Отечества

Студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета приняли участие в акции «Поздравь защитника Отечества».

В рамках акции педагог кафедры технологии и психолого-педагогических дисциплин Маргарита Сёмина провела мастер-класс по изготовлению открытки. Акцент был сделан на то, что многие студенты выходят на практику в школы, где могут применить данную технику и вместе с учениками сделать такие же открытки для солдат, участвующих в боевых действиях, и родных – пап, дедушек, братьев.

«Открытки, которые вы сделаете сегодня, мы сможем передать защитникам Отечества, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, – сказал на открытии мероприятия проректор по воспитательной работе и социальной политике Евгений Жоров. – Я надеюсь, что с вашей помощью и с помощью ваших воспитанников в школах нам удастся собрать приличный набор открыток и отправить их тем, кто в них сегодня очень нуждается. Потому что это люди, которые хотят увидеть частицу нашего тепла, заботы в тот момент, когда они заботятся о безопасности Отечества и защищают страну».

Мастер-класс отличала не только простая техника изготовления открытки, но и простота исходных материалов. Так, для изделия была использована цветная бумага для ксерокса и цветной картон.

«Вообще для изготовления любых открыток не обязательно покупать наборы цветной бумаги и картона в магазине, можно использовать подручные материалы: упаковочную бумагу, картон из-под шоколадных конфет и других подарков, – рассказала Маргарита Сёмина. – Упаковка сейчас высочайшего качества, поэтому мы иногда ее используем – золотые фрагменты, детали ярких насыщенных цветов».

Студенты оценили простоту изготовления открытки: многие фотографировали процесс пошагово, чтобы потом воспроизвести с детьми на уроке.

«На следующей неделе мы выходим на практику в школе. Я думаю, что полученный опыт мы сможем использовать там на практике при работе с детьми, – прокомментировала мастер-класс студентка четвертого курса факультета подготовки учителей начальных классов Анастасия Леготина. – Техника выполнения данной открытки довольно простая, поэтому, я думаю, ее будет легко выполнить вместе с детьми начальной школы, она не вызовет сложностей».

Сделанные и подписанные открытки студенты опустили в специальный бокс, который будет передан Комитету солдатских матерей, а оттуда переправлен солдатам, участвующим в спецоперации.