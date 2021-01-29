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Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Гаттарова к Тефтелеву

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Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Гаттарова к Тефтелеву

Ленинский районный суд города Екатеринбурга объявил перерыв в рассмотрении иска бывшего вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова к экс-главе Челябинска Евгению Тефтелева о защите чести и достоинства.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила личный помощник Руслана Гаттарова. Предварительное судебное слушание состоялось 18-го января. Следующее заседание перенесено на второе марта.

Напомним, в суде Тефтелев, осужденный за махинации при строительстве школы в Парковом, заявил, что Гаттаров дал прямое указание директору Агентства инвестиционного развития перечислить деньги сторонней организации за оказание консультационных услуг. Речь идет о сумме в размере около 15-ти миллионов рублей.