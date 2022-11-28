Супруги мобилизованных челябинцев получат единовременную выплату

По решению главы Челябинска Натальи Котовой для супругов мобилизованных горожан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах города, назначена единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей. Новую меру поддержки утвердили депутаты Челябинской городской Думы.

Управления социальной защиты населения уже начали прием заявлений. Для оформления выплаты необходимо представить:

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

- СНИЛС заявителя;

- свидетельство о браке;

- документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации и воинский учет в военном комиссариате города Челябинска;

- выписка кредитной организации с реквизитами лицевого счета заявителя.

«Если с заявлением обращается законный представитель, то необходимо предоставить подтверждающие документы (доверенность). Получить консультацию или оформить необходимое заявление можно в управлениях социальной защиты по месту жительства», - сообщили в администрации Челябинска.

Адреса и телефоны управлений социальной защиты населения администрации Челябинска:

- Калининский район — ул. Шенкурская, 7-б (телефон 727-56-90);

- Курчатовский район - Комсомольский проспект, 107-А (телефон 731-51-01);

- Ленинский район — улица Гагарина, 42-а (телефон 256-43-16);

- Металлургический район — улица Дегтярева,49Б (телефон 735-85-99);

- Советский район — улица Цвиллинга, 63 (телефон 261-86-24);

- Тракторозаводский район — улица Артиллерийская, 109 (телефон 775-52-17);

- Центральный район — улица Советская, 36 (телефон 263-65-93).

Напомним, что в Челябинске по поручению губернатора Алексея Текслера семьям военнослужащих и мобилизованных горожан, которые принимают участие в специальной военной операции, оказывается всесторонняя поддержка. Так, им назначается куратор из числа сотрудников комплексных центров социального обслуживания населения по районам города. Они помогают семьям в получении информации о действующих мерах социальной поддержки, оказывать помощь в решении трудных жизненных ситуаций.

Подробнее о мерах поддержки семей в связи с проведением специальной военной операции здесь.