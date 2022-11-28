28.11.2022
ГРЦ Макеева стал участником Дней науки в Челябинской области
28.11.2022
Челябинка, чьи дети оказались раздетыми на улице, может быть ограничена в родительских правах
28.11.2022
Совсем скоро челябинскому царю зверей представят даму сердца
28.11.2022
В Челябинске после десяти вечера трамваи по Новороссийской ходить не будут
28.11.2022
Юбилею Островского НХТ Челябинска посвящает премьеру «Сердце не камень»
28.11.2022
Челябинцам рассказали, каким будет сквер вокруг башни с часами
Супруги мобилизованных челябинцев получат единовременную выплату
18.11.2022
Власти Челябинской области помогут военкоматам провести оцифровку данных воинского учета
17.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
15.11.2022
У мобилизованного не будут учитывать пасынков и падчериц при определении статуса многодетного
09.11.2022
В военно-полевом храме под Чебаркулем, где проходят боевое слаживание мобилизованные, прошло верстание в казаки
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022