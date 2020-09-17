Суровые челябинские дорожники уложили асфальт вокруг не способного к движению автомобиля

В Челябинске на улице Мамина вокруг автомобиля со спущенными колесами, брошенного там около полугода назад, суровые дорожники уложили асфальт.

Эксперты Общероссийского Народного фронта, назвав историю про оказавшееся в «оккупации» асфальтобетона транспортное средство, абсурдной, выехали на место и лично убедились в достоверности информации.

Общественников удивила логика подрядчика. С одной стороны.

«С другой - вновь приходится поднимать наболевшую тему полного отсутствия межведомственного взаимодействия в Челябинске. Начиная от дорожников и коммунальщиков, заканчивая дорожниками и ГИБДД. Автомобиль на улице Мамина стоит там уже полгода со спущенными колёсами, рассказывают жители. Нужно установить владельца либо эвакуировать машину. Но за чей счёт?», - задаются вопросом активисты ОНФ.

По словам представителей Народного фронта, когда речь заходит о качественной работе и дополнительных усилиях, первый вопрос ответственных лиц: «Кто будет за это платить?». По факту, расплачиваются обычно простые челябинцы.

«Необходимо кардинально изменить подход к межведомственному взаимодействию на уровне городской администрации, иначе все так и будет упираться в стену непонимания между компаниями и управлениями. Мы говорим об этом не первый год!» - напомнили активисты ОНФ.