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Сутки в интернете: «Ростелеком» определил топ пять самых «прокачанных» поселков Челябинской области

Ведущий российский провайдер цифровых услуг и сервисов компания «Ростелеком» представила рейтинг самых активных населённых пунктов Челябинской области по востребованности точек Wi-Fi-доступа, установленных в рамках программы по устранению цифрового неравенства (УЦН). Итоги активности в интернете жителей населенных пунктов, включенных в программу, подведены за декабрь 2020 года.

Лидером пятерки самых активных населенных пунктов Челябинской области стал поселок Муравейник (Агаповский район) с численностью населения 285 жителей. Их совокупный трафик декабря составил 1,66 ТБ. Этот показатель эквивалентен 350 скачанным фильмам в HD-качестве или 200 000 аудиофайлов. Второе место занял поселок Лесной (Уйский район), жители которого прокачали 1,63 ТБ информации. «Бронзу» взяли жители деревни Казбаево (Чебаркульский район), скачав 1,46 ТБ. Активно выходили в интернет также жители поселков Слава (Красноармейский район) и Правда (Варненский район). При этом средняя продолжительность сессии, зафиксированная службой мониторинга «Ростелекома», длилась целых 22,5 часа. В целом 1700 жителей Агаповского, Варненского, Красноармейского, Уйского и Чебаркульского районов области скачали в последнем месяце уходящего года около 7 ТБ информации.

«Ростелеком» реализует программу по устранению цифрового неравенства с 2015 года. Проект предполагает строительство волоконно-оптических линий связи в небольших населенных пунктах, где нет интернета, - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» технический директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Петрухин. - Для того, чтобы у жителей отдаленных территорий Южного Урала появилась эта услуга, компания «Ростелеком» за счет собственных средств построила порядка трех тысяч километров оптики в 30 районах области. Установка точек Wi-Fi-доступа обязательно согласовывается с администрациями муниципалитетов, ведь от этого зависит ее востребованность у жителей. Обычно точка доступа располагается вблизи социально значимых объектов – школ, сельских клубов, детских садов, библиотек».

С появлением возможности бесплатного выхода в интернет жителям малочисленных населённых пунктов Южного Урала стали доступны все преимущества цифрового быта: портал госуслуг, через который осуществляется дистанционная запись к врачу, общение с друзьями в социальных сетях и мессенджерах, совершение интернет-покупок и многое другое.

Национальный провайдер «Ростелеком» устанавливает в деревнях и селах с населением от 250 до 500 человек точки бесплатного беспроводного доступа в интернет. В целом, на Урале установлено 1000 точек Wi-Fi-доступа в малых населенных пунктах УрФО и Пермского края. Всего в рамках проекта точки УЦН будут установлены почти в 14 тысячах населенных пунктов по всей стране.