20.07.2021
В Челябинской области задержаны браконьеры за охоту в заказнике
20.07.2021
Светофоры на Университетской набережной перестанут работать «по требованию» пешеходов
20.07.2021
Сотрудники ДПС доставили в больницу младенца, потерявшего сознание
20.07.2021
Проект «Грани.Out» ломает стереотипы и воспевает свободу самовыражения
20.07.2021
Челиндбанк проводит акцию по ипотечному кредитованию
20.07.2021
В Челябинске запланирована реконструкция 25 трамвайных платформ
Светофоры на Университетской набережной перестанут работать «по требованию» пешеходов
19.07.2021
Куляшов хочет расторгнуть контракт на строительство дорог с компанией «Урал-Сервис-Групп»
16.07.2021
В Челябинске ремонтируют трамвайные переезды
15.07.2021
В Челябинской области начнут штрафовать за нарушение весогабаритных норм автомобилей
14.07.2021
В Златоусте благодаря поддержке Текслера отремонтируют одну из самых проблемных дорог
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021