Светофоры на Университетской набережной перестанут работать «по требованию» пешеходов

В Челябинске на двух перекрестках светофоры скоро перестанут работать «по требованию», то есть пешеходы больше не смогут воспользоваться кнопкой.

С девятого августа текущего года светофорные объекты на перекрестках Университетской набережной с улицами 40-летия Победы и Наркома Малышева вводятся в координированное управление.

Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, перевод данных светофоров в общую координацию связан с перераспределением транспортных и пешеходных потоков и, как следствие, увеличением заторовых ситуаций на улице Университетской набережной в часы пик.

«Будьте внимательны!» - предупредили дорожники челябинцев.