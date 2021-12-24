Светящиеся фигуры и новогодние сюрпризы: в Курчатовском районе Челябинска открылся ледовый городок

В среду, 22 декабря, в Курчатовском районе города Челябинска открылся Ледовый городок, который доказал свою популярность среди маленьких и взрослых жителей города. Фигурки изо льда, переносящие всех гостей городка в подводный мир, новогодняя музыка и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой – все это ждет челябинцев на площади перед зданием бывшего кинотеатра «Победа» по адресу Комсомольский проспект, 34.

В этом году темой ледового городка стал подводный мир в связи с тем, что наступающий 2022 год по восточному календарю считается годом Водяного Тигра. Так, совсем маленькие ребята катаются с горки в виде батискафа, дети постарше – с горки в виде синего кита. Для активных игр скульпторы из Перми также приготовили лабиринт и воронку-ловушку. Сделать красивые фото на память можно рядом с Тигром, главной скульптурой городка, и на фоне кораллового рифа. Особенно волшебными фотографии получаются вечером, когда включается подсветка.

В новогодние каникулы, со 2 и по 8 января, в первой половине дня, в ледовом городке будут проходить утренники. Все желающие смогут попеть песни, поиграть с аниматорами, поводить хороводы вокруг елки и потанцевать. Конечно, поздравлять горожан и дарить сладкие призы будут Дед Мороз и Снегурочка.

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«На площади перед бывшим кинотеатром «Победа» будет звучать музыка, чтобы создавать новогоднее настроение не только жителям нашего района, но и всем челябинцам. Подрядчики обещают следить за состоянием городка и поддерживать его в таком виде, в каком он был построен. Кстати, скульпторы возвели городок за достаточно короткий срок – в течение двух недель. Они настолько ответственно подошли к работе, что выполнили все на три дня раньше поставленного срока. Предполагаем, что городок будет функционировать до конца февраля», – рассказал начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью Администрации Курчатовского района Евгений Макаров.

Периодически за порядком на территории городка будут следить патрули полиции, а также народные дружины. Как отметил Евгений Макаров, годы практики показывают, что жители Курчатовского района с уважением относятся к работе скульпторов. Актов вандализма выявлено не было.

Кроме того, в Курчатовском районе Челябинска открыты две горки в скверах по ул. Молодогвардейцев и по ул. Красного Урала.