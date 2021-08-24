Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки

В Челябинске на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили читатели.

Знаки появились на участке Комсомольского проспекта при движении в сторону северо-запада в районе развлекательного центра «Галактика развлечений». На фотографии, которую прислал читатель агентства, видно, что сейчас они находятся в черных пакетах.

Агентство «Урал-пресс-информ» направило запрос в администрацию города для уточнения информации о том, как будет организовано движение на этом участке.