Текслер: Бежать в магазин и закупаться впрок необходимости нет

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил один из распределительных центров крупной торговой сети и убедился, что дефицита товаров нет. Глава региона посоветовал южноуральцам не закупаться впрок, так как на складах в наличии весь ассортимент товаров в достаточном количестве.

«Хочу заверить всех жителей Челябинский области, что у нас достаточно товарных запасов по всей номенклатуре, в первую очередь я говорю о продуктах питания и товарах первой необходимости, которые мы привыкли покупать. Здесь, в распределительном центре, мы с вами посмотрели, что полки полные, как это было два месяца назад», - отметил глава региона и заверил, что дефицита нет ни по одной позиции товаров. И не ожидается.

Как отметил Алексей Текслер в своем телеграм-канале, по некоторым позициям оборот вырос вдвое. Из-за ажиотажа увеличился спрос на сахар. В результате российские поставщики вынуждены увеличить производство и расфасовку сахара.

«Хотел бы обратиться: не нужно делать излишние запасы, сахар есть, был и будет, как и вся номенклатура товаров, - заверил губернатор. - Мы договорилась с сетями о том, что на всю необходимую группу товаров первого спроса будет минимальная наценка 5%. Это позволит сдерживать цены».

Глава региона заверил, что ажиотажный спрос, который отмечался на отдельные группы товаров в последние недели, будет спадать. «Принятые решения этому способствуют. Поэтому бежать в магазин и закупаться впрок необходимости нет», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор также напомнил о том, что Челябинская область полностью обеспечивает себя большинством продуктов питания.

С момента санкций 2014 года в регионе был открыт ряд перерабатывающих производств, это позволило обеспечить тройной профицит хлебопродуктов: хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, муки, круп, бобовых. Область входит в ТОП-10 регионов России по производству мяса птицы, свинины, куриных яиц.

Челябинская область занимает первое место по производству макаронных изделий, второе – по производству муки, третье – по производству круп по итогам 2021 года.

Уровень самообеспеченности региона мясной продукцией к потреблению составил 183%, яичной – 172%. Полностью модернизирована тепличная отрасль.

«Мы в разы за последние годы увеличили производство овощей закрытого грунта. Уже посевная прошла в теплицах, готовимся к посевной в регионе. Необходимый объем средств нашим аграриям выделен», - отметил губернатор.

По его словам, более 70 миллиона рублей направлено местным хлебопекам из областного бюджета на сдерживание роста цен. Федеральное правительство ввело запрет на экспорт сахара и зерна. «Все необходимые меры для обеспечения нужд наших жителей принимаются», - заверил Алексей Текслер.