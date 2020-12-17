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Текслер: Чуть пораньше начнем новогодние каникулы

В Челябинской области увеличат продолжительность предстоящих зимних каникул для школьников региона.

Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер прямом эфире телеканала «Россия 24».

По словам региона, вторая четверть у южноуральских школьников завершится в пятницу, 25 декабря (к этому дню будут выставлены все четвертные оценки). А с понедельника, 28 декабря, учащиеся уйдут на зимние каникулы.

«С 28 декабря, чуть пораньше, начнем новогодние каникулы. Получится две недели (продолжительность новогодних каникул – прим. ред.). Для школьников это будет позитивно», - рассказал Алексей Текслер. По его словам, эту новость позитивно воспринимают и родители учеников школ.

«Так что здесь говорить о каких-то локдаунах точно нельзя», - подчеркнул Алексей Текслер.

В пресс-службе министерства образования и науки региона уточнили, для большинства школ Челябинской области уход на каникулы с 28 декабря соответствует их календарным графикам. И не стали досрочным завершением четверти.

«Только единицы образовательных организаций уйдут чуть раньше или чуть позже. Календарным же графиком предусмотрены зимние каникулы -14 дней. Выйдут школьники с каникул вместе с родителями -11 января, - уточнили в минобрнауки. - Это давно выверенное расписание. Родителям всегда было удобно, что перед новым годом дети уже были дома, маленьких отвозили гостить к бабушкам. Все новогодние праздники семья в итоге проводила вместе. Родители и дети выходили на и работу и учебу в одно время».

Напомним, ранее министерство рекомендовало школам «облегчить» окончание» второй четверти текущего учебного года.