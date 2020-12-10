Минобрнауки предложит школам Челябинской области «облегчить» окончание второй четверти

Министерство образования и науки Челябинской области предложит всем региональным школам «облегчить» окончание» второй четверти текущего учебного год.

Об этом сообщила на пресс-конференции первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова.

По словам первого замминистра, в школах области, несмотря на рост заболеваемости вирусными инфекциями в начале учебного года, в первой и второй четверти сумели организовать обучение таким образом, чтобы не уходить на массовый дистант. Школьники учились в основном очно, лишь в отдельных случаях учебный процесс был организован дистанционно. Более полутысячи школьников обучаются по индивидуальным программам (по медицинским показаниям).

«Мы думаем, что у нас будет все благополучно с заболеваемостью школьников и сотрудников. У нас сотрудники образовательных организаций переболели вирусными инфекциями в основном в период с конца сентября и по октябрь. Удлиненные каникулы помогли восстановить им здоровье. Сейчас кривая заболеваемости сотрудников школ идет на спад», - пояснила первый замминистра.

Елена Коузова отметила, на сегодняшний день болеет чуть более шести процентов сотрудников (не только педагогов, но и другой персонал). В пресс-службе министерства уточнили, на больничном по разным основаниям (на больничном по уходу за ребенком, на больничном по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65 плюс) находится одна тысяча 841 педагог школ.

Для недопущения роста заболеваемости школам будет рекомендовано завершить учебный год в «облегченном» режиме, что позволит минимизировать контакты учеников и педагогов.

«Мы будем рекомендовать последние дни этого календарного года сделать, условно назовем, «облегченными». Провести индивидуальные консультации, там, где возможно, дать задание, чтобы ребята заочно позанимались», - рассказала Елена Коузова.

В начальной школе, где предусмотрено бесплатного горячее питание для школьников, организовать такой режим будет сложнее. Будет предложено провести для учеников младших классов в конце года внеурочные занятия, на которых наверстать пропущенные в течение четверти темы. «У советской школы была очень хорошая традиция - последние дни учебной четверти всегда отдавали на то, чтобы поправить, что не сумели сделать в течение четверти. Наверное, таким же образом надо пойти», - считает Елена Коузова.

Первый заместитель министра образования и науки области также напомнила, что при организации учебного процесса школы опираются на действующие нормы закона – продолжительность и количество каникул определяют сами учебные заведения, а не министерство. «У нас образовательная организация самостоятельно принимает решение, как им образом выстраивать образовательный процесс. Каникулы в школах спланированы еще в августе, - подчеркнула Елена Коузова. - В соответствии с календарным графиком, у нас достаточно большое количество школ уходит на каникулы после 25 декабря. Кто-то учится до 31 декабря. Им рекомендуем сделать (завершение четверти) более комфортным, более лояльным». Это позволит сделать более продолжительным период уважительного отсутствия в школах учеников и сотрудников.

На сегодня в Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся учащиеся 193 классов из 84 школ. «Это 4280 человек, то есть 0,1 процента от всех учащихся», - уточнила первый замминистра. При этом в регионе нет ни одного класса, закрытого на карантин по коронавирусу.