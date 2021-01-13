Текслер дал поручения главам по проведению масштабной вакцинации жителей от ковида
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручения главам муниципальных образований по проведению масштабной прививочной кампании от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
Сегодня президент Владимир Путин на совещании с членами федерального правительства поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса COVID-19 со следующей недели.
Глава государства отметил, что пора «переходить от масштабной к массовой вакцинации». «Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», - заявил Владимир Путин.
Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел областное совещание с главами и дал соответствующие поручения про проведению прививочной кампании в регионе.
Вакцинация от коронавируса на Южном Урале началась в декабре 2020 года. До настоящего момента вакцинировались только группы риска: медики, педагоги школ, вузов и ссузов, соцработники, сотрудники полиции.
Пока область поступило 11 тысяч 800 доз вакцины (6400 в прошлом году и 5400 – накануне). К сегодняшнему дню вакцинировано чуть более шести тысяч южноуральцев. До конца феврале в регионе ожидают еще 151 тысячу доз вакцины от ковида.
«Сейчас при увеличении количества поступлений организационная работа будет крайне важна, чтобы не было очередей, проблем с вакцинированием. Там идет заполнение достаточно обширной информации, формуляров, в целом это не простая организационная задача», - отметил губернатор.
Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов оказать содействие в организации работы по вакцинации населения от коронавируса, чтобы не допускать очередей: «Прошу оказывать всю необходимую помощь и содействие медицинским работникам».
На сегодня можно привиться препаратом «Спутник V» (создан Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ) и «ЭпиВакКорона» (новосибирский Центр «Вектор»).