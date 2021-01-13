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Более шести тысяч южноуральцев уже вакцинировались от ковида

Текслер дал поручения главам по проведению масштабной вакцинации жителей от ковида

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручения главам муниципальных образований по проведению масштабной прививочной кампании от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

Сегодня президент Владимир Путин на совещании с членами федерального правительства поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса COVID-19 со следующей недели.

Глава государства отметил, что пора «переходить от масштабной к массовой вакцинации». «Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», - заявил Владимир Путин.

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел областное совещание с главами и дал соответствующие поручения про проведению прививочной кампании в регионе.

Вакцинация от коронавируса на Южном Урале началась в декабре 2020 года. До настоящего момента вакцинировались только группы риска: медики, педагоги школ, вузов и ссузов, соцработники, сотрудники полиции.

Пока область поступило 11 тысяч 800 доз вакцины (6400 в прошлом году и 5400 – накануне). К сегодняшнему дню вакцинировано чуть более шести тысяч южноуральцев. До конца феврале в регионе ожидают еще 151 тысячу доз вакцины от ковида.

«Сейчас при увеличении количества поступлений организационная работа будет крайне важна, чтобы не было очередей, проблем с вакцинированием. Там идет заполнение достаточно обширной информации, формуляров, в целом это не простая организационная задача», - отметил губернатор.

Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов оказать содействие в организации работы по вакцинации населения от коронавируса, чтобы не допускать очередей: «Прошу оказывать всю необходимую помощь и содействие медицинским работникам».

На сегодня можно привиться препаратом «Спутник V» (создан Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ) и «ЭпиВакКорона» (новосибирский Центр «Вектор»).