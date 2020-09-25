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Текслер – главам: Срок на исправление ситуации дал до понедельника. Иначе поговорим по-другому

Общество
Сегодня, 10:54
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Автор: 
Любовь Юрина

Жители Челябинской области жалуются губернатору Алексею Текслеру на отсутствие тепла не только в их домах, но и в школах, детсадах и даже в некоторых больницах. Глава региона дал руководителям муниципалитетов трехдневный срок на решение вопросов подключения.

Жалобы поступают из Челябинска (Советский, Ленинский районы, АМЗ, в домах в районе ЧКПЗ), из Варны (нет тепла в домах и соцсфере), Бредов, Златоуста, Карталов, Пласта, Чебаркуля, Аргаяшского, Еманжелинского, Нагайбакского, Троицкого районов.

«Поселок городского типа Зауральский (Еманжелинский район) до сих пор нет тепла ни в одном из домов , а также в детских садах и школах, а прогноз на ближайшие дни не утешительный - холода идут!!!», - возмущается житель.

«Село Бобровка Троицкого района в школе и в квартирах не дали тепло до сих пор. Дети болеют», - сообщает житель.

«Пласт, наверное, уже отчитался о начале отопительного сезона. Но тепло есть только в отдельных квартирах и домах. Полнейший бардак, сидим мерзнем: нет ни горячей воды, ни тепла и ремонтные работы не везде закончены. Все лето стояло раскопанное без движения, а за 10 дней до начала отопительного сезона рьяно бросились чинить и не успевают эти дома запускать по графику», - делится житель.

В Аргаяшском районе нет отопления даже в детских садах и школах. В Карталах ни один социальный объект не подключен.

«У нас в Златоусте отопления нет до сих пор. И воды горячей уже четыре дня нет. Ходим одетыми дома. Детки спят одетыми», - сообщает жительница.

«Увольняйте глав, которые Вас не слышат», - дают совет губернатору возмущенные жители.

Губернатор Алексей Текслер на своей странице в Инстаграм написал: «Получаю много вопросов по поводу отопительного сезона. На прошлой неделе поручал обеспечить теплом социальные объекты».

Напомним, губернатор поручил главам начать подключение социальных объектов к теплу с 16 сентября.

«Сегодня проверил. Не все главы меня услышали», - с неудовлетворением констатировал Алексей Текслер.

По сведениям, которые предоставили главе региона, в Карталинском и Агаповском районах подключены меньше трети объектов. Есть также проблемы в Красноармейском и Ашинском районах.

«Срок на исправление ситуации дал до понедельника. Иначе поговорим по-другому», - предупредил глав Алексей Текслер.

Губернатор также рекоменовал главам, не ждать резкого похолодания и постепенно начинать подавать тепло в жилые дома. Ряд муниципалитетов так и делают.

Правда, не все жители радуются, что им подключают отопление: «Да какое тепло, завтра +15. От духоты сдохнуть можно будет», «В конце месяца дают специально, чтоб потом люди за весь месяц платили?».

Другие возражают: «Те, кому жарко и душно - поставьте краны на батареи и проблем не будет». А вот кто-то уже сейчас с ужасом думает, какие счета придут за электричество за сентябрь, если почти весь месяц работали обогреватели в квартире. 

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
отопление
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