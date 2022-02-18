Текслер – главе КСП: Вы знаете мое непримиримое отношение к коррупционным проявлениям

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с председателем Контрольно-счетной палаты региона Алексеем Лошкиным. Стороны обсудили ход исполнения национальных проектов, а также реализация совместных антикоррупционных задач.

«Вы знаете мое непримиримое отношение к коррупционным проявлениям, собственно, те проверки, которые вы проводите, также влияют на факты выявления коррупции», - подчеркнул Алексей Текслер. - Мы, безусловно, на них реагируем, и это то, что должно быть и в текущем году в сфере вашего пристального внимания».

Только в текущем году по результатам проверки КСП были возбуждены уголовные дела:

- по ч. 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) в отношении должностного лица из числа руководства администрации Ашинского муниципального района. Ранее были возбуждены дела - по ч.2 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

- по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по факту совершения неправомерных действий должностными лицами, повлекших причинение ущерба муниципальному образованию. В ходе ревизии Магнитогорского городского округа были выявлены факты реализации земельных участков в пользу третьих лиц, без проведения торгов, повлекшие недопоступление доходов в местный бюджет.

- по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении должностных лиц администрации Ашинского муниципального района. Выявлены факты ненадлежащего строительства объекта «Газоснабжение жилых домов поселка Ук» и его несоответствие требованиям промышленной безопасности.

На встрече обсудили также ход исполнения нацпроектов. Кассовое исполнение национальных проектов по итогам 2021 года составило почти 98% (большинство из них исполнено на 100%). По словам губернатора, важно продолжить контроль над исполнением нацпроектов и в 2022 году, причем текущий год Алексей Текслер назвал особенным.

«Задача – закончить нацпроекты в 2023 году, и, соответственно, любые просчеты и невыполнения 2022 года, скорее всего, будет невозможно наверстать в 2023 году. Поэтому все объекты, планы, проекты, которые необходимо реализовать в 2022 году, очень важные, – акцентировал Алексей Текслер. – Несмотря на все сложности, которые остаются, их необходимо реализовать в текущем году».

Алексей Лошкин отметил, что контроль за ходом реализации нацпроектов - приоритет деятельности Счетной палаты. Для этого у аудиторов есть все необходимые инструменты и полномочия.

По поручению губернатора аудиторы КСП проанализировали открытость органов исполнительной власти муниципальных образований региона для граждан. Проведённый анализ показал, что средний уровень их открытости составил 3,024 единицы, или 36,9% от максимально возможного уровня (8,190 единицы).

«Для жителей региона это мероприятие признано положительной практикой и рекомендовано к масштабированию на территории РФ для Счетных палат субъектов, - отметил Алексей Лошкин. - Конечно, в постоянной зоне нашего внимания находятся мероприятия по контролю за расходованием средств бюджета, связанных с профилактикой новой коронавирусной инфекции».