Текслер: К лету завершим дорогу от Парижа до Джабыка, плюс дорогу от Татищева до Парижа

В 2022 году в Нагайбакском районе (Челябинская область) по поручению губернатора Алексея Текслера появятся новые асфальтированные догори. По одной из них глава региона пообещал лично проехать.

Сегодня, 14 апреля, Алексей Текслер провел личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи. К губернатору обратилась Марфа Карсакова из Нагайбакского района с просьбой об асфальтировании участка автомобильной дороги от поселка Татищева до села Париж в обход поселка Кужебаевский.

Глава региона пообещал жительнице выполнить ее просьбу и напомнил, что в текущем году в районе будут приведены в порядок еще несколько дорог.

«Я с вами согласен, дороги - это очень чувствительная тема, на нее всегда обращают внимание, это вопрос не только качества, но и вопрос безопасности», - отметил губернатор.

Алексей Текслер рассказал, что хорошо помнит участеко дороги, о котором говорит Марфа Карсакова. В этом районе уже отремонтированы часть дорог.

«В этом районе мы сделали недавно дорогу от Фершампенуаза до Остроленки. Был проведен в том числе ремонт дороги от Южноуральска, которая идет до Магнитогорска, от стыка с этой дорогой до Фершампенуаза в сторону Парижа, - напомнил Алексей Текслер и заверил. - К лету завершим дорогу от Парижа до Джабыка, плюс сделаем дорогу, о которой сейчас говорим».

Напомним, в 2021 году губернатор обратился к президенту с просьбой помочь с финансированием строительства новой асфальтобетонной дороги от поселка Джабык, пострадавшего от лесных пожаров, до села Париж (на тот момент она была щебеночная). Глава государства поддержал инициативу. Были выделены федеральные средства на строительство участка асфальтовой дороги «Фершампенуаз - Париж – железнодорожная станция Джабык».

А позднее на прямой линии жители поселка Джабык попросили губернатора заасфальтировать еще и дорогу, связывающая Песчанку и Новокаолиновый. «Безусловно, все дороги начнем переводить (как и в целом по региону) в асфальтобетон. Сделаем эту часть дороги, продолжим работу и дальше… Обязательно приеду по новой дороге в Джабык, и мы с вами пообщаемся», - пообещал губернатор.