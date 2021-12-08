Алексей Текслер: Я обязательно приеду в Джабык по новой дороге

Жители поселка Джабык (Карталинский район, Челябинская область), пострадавшего от лесных пожаров летом 2021 года, поблагодарили губернатора Алексея Текслера за оказанную им помощь и обратились с еще одной просьбой.

Напомним, пожар в Джабык-Карагайском бору продолжался с восьмого по 12 июля 2021 года. Огонь перекинулся на населенные пункты, уничтожив 72 дома. Губернатор Алексей Текслер возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий стихии и, пока не миновала опасность, находился на месте происшествия. Президент Владимир Путин приезжал в регион в августе, на месте оценил масштабы трагедии и дал ряд поручений.

Власти Челябинской области в рекордно короткие сроки выполнили все поставленные перед ними задачи: обеспечили пострадавших новым жильем взамен сгоревшего, выплатили материальную помощь.

Дополнительно Алексей Текслер обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь с финансированием строительства новой асфальтобетонной дороги от поселка Джабык до села Париж в Челябинской области (на сегодня она щебеночная). Глава государства поддержал инициативу. На строительство участка асфальтовой дороги «Фершампенуаз - Париж – железнодорожная станция Джабык» протяженностью 18,9 километра было выделено 480 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ.

«Мы благодарны вам за помощь, которую оказали нам после пожара. Благодарим за дорогу “Париж - Джабык”», - поблагодарили жители Алексея Текслера, выйдя на связь в ходе «Прямой линии» восьмого декабря.

Губернатор рассказал, что несколько дней провел в Джабыке и Запасном, многих жителей знает в лицо. Регион выполнил все обязательства.

Ведутся работы на дороге Джабык - Париж. Уже положено основание, частично выполнен нижний слой. Как сообщает министерство строительства и транспорта области, на сегодня уже выполнено 50% работ: устройство земляного полотна, устройство основания и нижнего слоя покрытия дороги. Работы ведутся в круглосуточном режиме. «На каждом этапе проводится лабораторный и строительный контроль», - подчеркнули в ведомстве.

В следующем году с наступлением строительного сезона работы будут продолжены.

Кроме того, Алексей Текслер обещал жителям построить физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке. И это обещание он сдержал. «В настоящий момент завершается подготовка проектно-сметной документации. В следующем году мы начнем стройку ФОКа», - рассказал жителям губернатор.

На «прямой линии» жители поселка Джабык обратились к Алексею Текслеру с еще одной просьбой: «У нас еще одна просьба. Есть ли в проекте дорога, связывающая Песчанку и Новокаолиновый».

Губернатор отметил, что в Карталинском районе еще много проблем с дорогами. «Я приезжал в Джабык не только со стороны Парижа, но и из Карталов. Вы правы, надо признать, в Карталинском районе еще много проблем с грунтовыми дорогами, - отметил Алексей Текслер. - Безусловно, все дороги начнем переводить (как и в целом по региону) в асфальтобетон. Сделаем эту часть дороги, продолжим работу и дальше. Постоянно буду держать вопрос в сфере своего внимания. Обязательно приеду по новой дороге в Джабык, и мы с вами пообщаемся. Я буду постоянно обращать внимание на все районы, но Джабык и Запасное - то место, где я точно мимо не проеду».

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в миндортранса, протяженность автомобильной дороги «Новокаолиновый - Кизилчилик - Песчанка» составляет 14 километров. Покрытие дороги – щебеночное. Ремонт этой автодороги был проведен в 2020 году.

В министерстве разработана комплексная схема развития направления «Карталы – Нежный - Джабык». В первую очередь в этом году делается капитальный ремонт автодороги «Фершампенуаз – Париж – Джабык». На втором этапе будет сделана дорога «Новокаолиновый - Кизилчилик - Песчанка». Но сначала необходимо выполнить проектно-изыскательские работы.

Алексей Текслер также пообещал жителям, что будет проведен капитальный ремонт школы.