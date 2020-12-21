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Текслер, Котова и ОНФ помогли челябинскому пенсионеру без ног выиграть суд против ТСЖ

В Челябинске суд встал на сторону 81-летнего инвалида Ильяза Зинурова, у которого нет обеих ног и которого ТСЖ «Наш дом» собиралось заставить демонтировать установленный в подъезде подъемник.

Причем, по мнению представителей товарищества собственников жилья, сделать это пожилой человек должен был за свой счет.

Радостную новость о том, что суд отказал ТСЖ в его требовании, сегодня, 21-го декабря, опубликовал в своем телеграм-канале Общероссийский Народный фронт, активисты которого первыми вступились за пенсионера с инвалидностью.

Общественники отметили, что следом к ситуации подключились губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова.

«Общими усилиями справедливость была восстановлена. Рады положительному финалу этой истории», - отметили активисты Народного фронта.

Напомним, суд по делу о подъемнике начался в столице Южного Урала седьмого декабря. Сообщая о старте процесса, представители ОНФ рассказали СМИ, что обратились за помощью к главе региона, и выразили надежду, что благодаря вмешательству Алексея Текслера конфликт получится урегулировать во внесудебном порядке.

Тогда в Народном фронте заявили также, что ТСЖ «Наш дом» грубо нарушает процессуальные права Ильяза Юнусовича, которому не была вручена претензия и которому заранее даже не дали ознакомиться с содержанием иска. Несколько страниц текста истцы показали пенсионеру уже в суде, перед самым началом заседания, предложив прочитать написанное и выдвинуть свои возражения.

К слову, о том, что он стал участником процесса, пожилой человек узнал от активистов ОНФ, а не от истца.

Напомним, впервые историю Ильяза Зинурова Народный фронт рассказал третьего декабря, в Международный день инвалидов, – именно тогда пенсионер, у которого ампутированы обе ноги, получил повестку в суд.

Комментируя ситуацию, в которую попал Ильяз Юнусович, общественники назвали действия представителей ТСЖ травлей пенсионера.

К слову, подъемник в подъезде помогали устанавливать как раз таки представители ОНФ, которым впоследствии пришлось добиваться в суде, чтобы устройство не было демонтировано.