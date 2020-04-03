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Текслер: Мы не планируем вводить режим ЧС в Челябинской области

Общество
Сегодня, 11:10
Автор: 
Олеся Денисова

Челябинская область не планирует вводить режим «Чрезвычайная ситуация» на своей территории.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер сегодня, третьего апреля, в ходе своего ежедневного брифинга.

«Мы не планируем вводить режим ЧС. Те ограничительные мероприятия, которые уже введены, я считаю достаточными», - заявил глава региона.

Алексей Текслер отметил, что он внимательно изучил все комментарии, которые поступили ему по разным каналам после вчерашнего его обращения к жителям.

Губернатор подчеркнул, что в области не ограничено межрегиональное движение. По его мнению, в нынешней ситуации и действующем режиме (когда жителям не покидать жилье без острой необходимости) вполне естественно задавать вопрос, куда они передвигаются и с какой целью.

Также Алексей Текслер отдельно остановился на мерах поддержки, которую власти намерены оказывать жителям, оказавшимся без работы, а также семьям с детьми. При этом не потребуется человеку приходить и писать отдельные заявления на получение помощи.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Алексей Текслер
режим ЧС
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