Текслер: Мы не планируем вводить режим ЧС в Челябинской области

Челябинская область не планирует вводить режим «Чрезвычайная ситуация» на своей территории.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер сегодня, третьего апреля, в ходе своего ежедневного брифинга.

«Мы не планируем вводить режим ЧС. Те ограничительные мероприятия, которые уже введены, я считаю достаточными», - заявил глава региона.

Алексей Текслер отметил, что он внимательно изучил все комментарии, которые поступили ему по разным каналам после вчерашнего его обращения к жителям.

Губернатор подчеркнул, что в области не ограничено межрегиональное движение. По его мнению, в нынешней ситуации и действующем режиме (когда жителям не покидать жилье без острой необходимости) вполне естественно задавать вопрос, куда они передвигаются и с какой целью.

Также Алексей Текслер отдельно остановился на мерах поддержки, которую власти намерены оказывать жителям, оказавшимся без работы, а также семьям с детьми. При этом не потребуется человеку приходить и писать отдельные заявления на получение помощи.