Челябинская область является лидером в развитии системы профессионального образования и реализации федерального проекта «Профессионалитет». Ближайшие планы по развитию в целом образовательной инфраструктуры в регионе, патриотического воспитания и цифровой среды обсудили на встрече министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Алексей Текслер.

«На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования. Это подтверждается результатами всероссийской олимпиады школьников - мы традиционно входим в ТОП-5 на протяжении последних 10 лет. А по количеству участников всех этапов олимпиады входим в тройку. Мы участвуем во всех программах федеральных, которые реализуют Министерство просвещения», - отметил губернатор.

Более подробно глава региона остановился на развитии системы профессионального образования и реализации федерального проекта «Профессионалитет», подчеркнув, что Челябинская область является лидером в России в этом направлении.

«Профессионалитет» - это программы нового уровня среднего профессионального образования с высоким уровнем практикоориентируемости, короткими сроками обучения и повышенными возможностями трудоустройства.

«Создали уже восемь образовательно-производственных центров на базе учреждений среднего профессионального образования (СПО). Сейчас будем подавать заявку еще на восемь центров. Радует, что наши предприятия в этом принимают активное участие. Хочу отметить, что мы будем продолжать участвовать в конкурсном отборе и рассчитываем на положительный результат», – сообщил Алексей Текслер.

Напомним, изначально в рамках проекта «Профессионалитет» на основе интеграции образовательных учреждений с ведущими предприятиями региона были сформированы четыре образовательно-производственных кластера по отраслям по отраслям: «Атомная промышленность», «Металлургия» и «Машиностроение».

В сентябре 2023 года были расширены уже образованные кластеры и созданы новые по направлениям «Электроника и информационные технологии» и «Строительство».

«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева плодотворно сотрудничает с ЧТПЗ в рамках прохождения нашими студентами производственной практики и дальнейшего их трудоустройства. Благодаря участию в проекте «Профессионалитет» мы углубляем это сотрудничество, получаем возможность модернизировать материально-техническую базу образовательного учреждения и расширяем свои компетенции по подготовке конкурентоспособных специалистов для предприятия и всей металлургической отрасли», - прокомментировал руководитель техникума Евгений Валахов.

В Магнитогорском государственном техническом университете (МГТУ) им. Г.И. Носова подчеркнули, что материальная база, которая сейчас заложена в «Профессионалитете» позволяет реализовать самые амбициозные проекты на современном оборудовании. Проект позволит сократить сроки адаптации готовых специалистов, приходящих уже работать на предприятия.

Со следующего учебного года для всех образовательных организаций России будет рекомендована единая модель профориентации школьников. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в рамках Всероссийского фестиваля профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», прошедшего в Екатеринбурге.

«Мы разработали профориентационный минимум «Билет в будущее», который поможет школьникам определиться с выбором будущей профессии, и уже с первого сентября следующего учебного года он будет реализовываться во всех школах страны и объединит ребят с шестого по 11-й класс», – сообщил Министр просвещения на церемонии открытия фестиваля.

Губернатор Алексей Текслер, выступая на панельной сессии фестиваля, рассказал, что в Челябинской области выстроена не только система, но и инфраструктура профориентации. Ее оператором и ядром выступает областной центр «Формула успеха».

«Челябинская область - это промышленный и технологически развитый регион. Мы уделяем большое внимание вопросам профориентации и в школах, и в детских садах. С 2018 года вместе с Министерством просвещения реализуем проект «Билет в будущее», плюс у нас в регионе есть похожие региональные практики. И, совмещая эти проекты, мы можем более эффективно двигаться вперед», - отметил глава региона.

Глава региона подчеркнул, что должны быть грамотно выстроены система и инфраструктура профориентации. В Челябинской области для этого реализуется комплекс направлений:

- создан соответствующий оператор, который помогает развивать профориентацию в школах (областной центр «Формула успеха»);

- принята региональная программа «Развитие профориентации». И уже достигнуты первые результаты - в профориентационную работу вовлечены 86% школьников, а также порядка 70% дошкольников в детских садах;

- действуют и открываются новые инженерные, медицинские классы, «Кванториумы», «ИТ-кубы». За несколько лет открыто 11 «Кванториумов» и «ИТ-кубов». Причем по поручению главы региона эта цифра в ближайшие годы будет увеличена вдвое;

- внедрили региональный проект «Образовательная индустрия будущего» – формат, при котором школы, СПО, предприятия вместе работают над профориентацией школьников (участниками проекта уже стали 20 профессиональных учреждений образования и свыше 150 школ).

Сергей Кравцов поблагодарил губернатора Алексея Текслера за проделанную работу по развитию образовательной среды в Челябинской области, акцентировав внимание, на том, что регион принимает участие во всех федеральных программах министерства просвещения.

Министр отметил и положительную динамику в развитии системы дополнительного образования в области, в частности, благодаря открытию «Кванториумов» в рамках нацпроекта «Образование». Это дает возможность большему количеству школьников получать необходимые навыки для современной экономики.

Сергей Кравцов предложил провести в Челябинской области Всероссийский форум, на котором участники обсудят потенциал использования образовательной инфраструктуры Челябинской области, в том числе «Кванториумов», «ИT-кубов» и «Точек роста».

«В Год педагога и наставника проведем в Челябинске большой форум. Поэтому хотел еще раз поблагодарить вас, вашу команду за такую слаженную и качественную работу», – заключил Сергей Кравцов.

Алексей Текслер высоко оценил предложение министра и поблагодарил за инициативу: «Мы готовы, и это очень своевременное предложение. Обязательно сейчас обсудим все детали и проведем. Востребованность огромная, поэтому большое спасибо Министерству просвещения за эту инициативу».