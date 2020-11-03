ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Текслер наградил медработников за самоотверженность и профессионализм в борьбе с ковидом

Общество
Сегодня, 14:25
Размер текста

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил почетные грамоты и благодарности президента РФ Владимира Путина медицинским работникам за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Торжественная церемония состоялась во вторник, третьего ноября, в резиденции губернатора.

Награды получили главные врачи, заведующие отделений, фельдшеры и медицинские сестры. Алексей Текслер поблагодарил медицинских работников за службу.

По словам губернатора, южноуральская медицина столкнулась с мощным эпидемическим вызовом, когда пришлось мобилизовать все силы, чтобы отстроить систему медицинской помощи в условиях режима повышенной готовности. Именно врачи, медицинский персонал всех уровней приняли на себя основную нагрузку, главную тяжесть борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

«Вы трудитесь сутками напролет, без сна и отдыха, и часто – подолгу не видя родных. Большинство из вас борются за спасение пациентов непосредственно в «красной зоне», - подчеркнул губернатор, обращаясь к медработникам. - А последний случай в городской больнице №2 показал, что вы и ваши коллеги даже в труднейших условиях ЧС не растерялись и спасли всех больных, своевременно их вывели больных из здания».

Губернатор с сожалением отметил, что коронавирусная инфекция унесла жизни более 20 медицинских работников. Первый случай смерти медработника, заразившегося коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в Челябинской области в начала мая 2020 года, в октябре умерло наибольшее за месяц число медиков - восемь человек.

«Мы помним каждого поименно и чтим их как героев. Пульмонологи, инфекционисты, терапевты, акушеры, реаниматологи, анестезиологи, медсестры, фельдшеры и многие другие медицинские работники – вот, кем мы по-настоящему сегодня гордимся», - отметил Алексей Текслер.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 13:31
Ковид уносит жизни челябинцев
Общество
Сегодня, 12:16
Челябинских обезьян отправили на карантин
Общество
Сегодня, 11:55
В Челябинской области растет число выявленных за сутки пациентов с ковидом
Общество
Сегодня, 11:39
При одном условии
Запуск новой инфекционки в Челябинске позволит вернуть часть ковидных баз к обычной работе
Сегодня, 12:16
Челябинских обезьян отправили на карантин
Сегодня, 12:05
Специалисты управления пожарного надзора проверили «ковидные» госпитали Челябинска
Сегодня, 11:55
В Челябинской области растет число выявленных за сутки пациентов с ковидом
Сегодня, 11:41
Компания «Интерсвязь» вошла в число призеров международного IT-конкурса
Сегодня, 11:39
Запуск новой инфекционки в Челябинске позволит вернуть часть ковидных баз к обычной работе
Сегодня, 10:54
В Челябинской области приостановлена диспансеризация
Сегодня, 10:52
В Челябинске увеличат число рабочих, восстанавливающих жилой дом и больницу после взрыва
Сегодня, 10:48
«Ростелеком» предлагает южноуральским школьникам сервисы для обучения и досуга
Вчера, 19:21
Пострадавшая от взрыва челябинская больница начнет принимать пациентов через три недели
Вчера, 17:40
В Челябинской области приостановлена диспансеризация
Среда обитания
Сегодня, 15:10
Челябинцы удивляются ямочному ремонту дороги в бору
Общество
Сегодня, 14:52
Митрополит Григорий освятит купола и кресты собора Рождества Христова
Новости
Сегодня, 15:38
Среда обитания
НМУ установились на территории еще одного города Челябинской области и продлены в шести
Сегодня, 15:12
Культура
Челябинский ансамбль танца «Урал» отметит 40-летие необычной премьерой
Сегодня, 15:05
Общество
В Сатке откроется первая восстановительная реабилитационная комната для «особых» детей
Сегодня, 13:48
Культура
Фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2020» ждет гостей
Сегодня, 13:34
Федерация
Казахстан ужесточил въезд для иностранцев с видом на жительство
Материалы рубрики
Сегодня, 15:05
Общество
В Сатке откроется первая восстановительная реабилитационная комната для «особых» детей
Сегодня, 12:45
Общество
Кусинские дети возвращаются домой из школы в кромешной тьме
Сегодня, 12:05
Общество
Специалисты управления пожарного надзора проверили «ковидные» госпитали Челябинска
Сегодня, 11:41
Общество
Компания «Интерсвязь» вошла в число призеров международного IT-конкурса
Сегодня, 10:52
Общество
В Челябинске увеличат число рабочих, восстанавливающих жилой дом и больницу после взрыва
Теги
коронавирус
Алексей Текслер
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика