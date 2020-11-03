Текслер наградил медработников за самоотверженность и профессионализм в борьбе с ковидом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил почетные грамоты и благодарности президента РФ Владимира Путина медицинским работникам за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Торжественная церемония состоялась во вторник, третьего ноября, в резиденции губернатора.

Награды получили главные врачи, заведующие отделений, фельдшеры и медицинские сестры. Алексей Текслер поблагодарил медицинских работников за службу.

По словам губернатора, южноуральская медицина столкнулась с мощным эпидемическим вызовом, когда пришлось мобилизовать все силы, чтобы отстроить систему медицинской помощи в условиях режима повышенной готовности. Именно врачи, медицинский персонал всех уровней приняли на себя основную нагрузку, главную тяжесть борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

«Вы трудитесь сутками напролет, без сна и отдыха, и часто – подолгу не видя родных. Большинство из вас борются за спасение пациентов непосредственно в «красной зоне», - подчеркнул губернатор, обращаясь к медработникам. - А последний случай в городской больнице №2 показал, что вы и ваши коллеги даже в труднейших условиях ЧС не растерялись и спасли всех больных, своевременно их вывели больных из здания».

Губернатор с сожалением отметил, что коронавирусная инфекция унесла жизни более 20 медицинских работников. Первый случай смерти медработника, заразившегося коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в Челябинской области в начала мая 2020 года, в октябре умерло наибольшее за месяц число медиков - восемь человек.

«Мы помним каждого поименно и чтим их как героев. Пульмонологи, инфекционисты, терапевты, акушеры, реаниматологи, анестезиологи, медсестры, фельдшеры и многие другие медицинские работники – вот, кем мы по-настоящему сегодня гордимся», - отметил Алексей Текслер.