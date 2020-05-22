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Текслер: Нам удалось удержать ситуацию с распространением инфекции под контролем

Общество
Сегодня, 10:47
Автор: 
Олеся Денисова

Принятые Челябинской области меры позволили удержать под контролем ситуацию с распространением коронавирусной инфекции Covid-19/

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании координационного совета.

«В целом, нам удалось удержать ситуацию с распространением инфекции под контролем и по ряду позиций сработать на опережение», - констатировал глава региона.

В настоящий момент Челябинская область занимает 68 место среди всех регионов страны числу заболевших на 100 тысяч населения. На 21 мая в регионе зарегистрировано две тысячи 52 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Каждый третий инфицированный уже выздоровел. - 725 человек (35%).

«Прирост заболевших на уровне 4% в день, что соответствует в целом показателю по стране, без учета Москвы и Московской области», - отметил губернатор.

Наибольшее число заболевших в Челябинской области зафиксировано в Челябинске – 565 человек. На втором месте Магнитогорск, где подтверждено 526 случаев заболевания. Третью строчку антирейтинга занимает Златоуст. И во втором и в третьем городах были отмечены очаги массового заражения.

В Миассе, где также был обнаружен очаг заражения, на сегодня 127 инфицированных. В остальных муниципалитетах уровень заболеваемости в разы меньше. В Ашинском и Кизильском районах – по 29, в Верхнеуральском районе – 27, Троицком городском округе – 25 (плюс семь еще в Троицком районе), в Озерске – 24, в Копейском городском округе – 24, Агаповском районе – 21, Катав-Ивановском районе – 20. В остальных муниципалитетах – менее 20. По-прежнему не пускают инфекцию на свои территории Карабаш и Увельский район.

«Как правило, тяжёлые пациенты находятся преимущественно в больших городах - Челябинске и Магнитогорске, потому что данные госпитальные базы принимают пациентов из различных территорий Челябинской области», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве здравоохранения области. Самому молодому тяжелому пациенту - 32 года, самому возрастному - 82 года.

В настоящий момент нет ни одного муниципалитета в области, где бы отмечался серьезный рост заболевших. «Существенный рост идёт, когда обнаружен некий очаг. На данный момент в этом плане все спокойно, рост постепенный идёт из различных муниципалитетов», - подчеркнули в минздраве.

В списке заболевших порядка 160 сотрудников медицинских учреждений. «Ведется общая статистика по всем сотрудникам: врачи, средний, младший медперсонал и все работники, относящиеся к прочему персоналу (водители, уборщицы и другие). Инфицирование связано не только с исполнением их профессиональных обязанностей, а также носит бытовой характер, часто коррелирует с очагами заболеваний по всей области.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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