Текслер – о коронавирусе: Важно в полном объеме информировать жителей региона о том, что происходит

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал усилить информирование жителей о ситуации с распространением коронавирусной инфекцией в регионе, о правилах тестирования на ковид, основаниях для обследования на компьютерном томографе и госпитализации.

Об этом шла речь на заседании оперативного штаба,

«Важно в полном объеме информировать жителей региона о том, что происходит, чтобы не было информационного вакуума, - подчеркнул глава региона. - Важно четко разложить по пунктам и озвучить, как и в каких случаях проводится тестирования, что является основанием прохождения КТ и госпитализаций».

Алексей Текслер поручил организовать на постоянной основе выступление в СМИ врачей-инфекционистов с разъяснениями о том, как ведет себя ковид, как меняется болезнь и чем он отличается от сезонных заболеваний.

Кроме того, губернатор распорядился провести необходимый инструктаж для специалистов, постоянно работающих с людьми. Это учителя, социальные работники, работники сферы услуг, культуры. Работодатель обязан обеспечить их средствами индивидуальной защиты.

«Необходимо вернуться к практике ежедневного информирования жителей о мерах и действиях, которые предпринимают южноуральские органы власти», - отметил Алексей Текслер и поручил организовать эту работу своему первому заместителю Ирине Гехт.

Напомним, в самом начале эпидемии сначала ежедневно, а потом по 2-3 раза в неделю глава региона рассказывал представителям СМИ о текущей ситуации с распространением инфекции и отвечал на злободневные вопросы.

«В настоящий момент ситуация по коронавирусной инфекции в Челябинской области, как и в целом по стране, напряженная. Мы видим рост заболеваемости», - отметил на заседании штаба Алексей Текслер. За прошедшие сутки в регионе подтверждено 97 новых случаев коронавирусной инфекции. «Прирост за сутки – 0,56%. Коэффициент распространения больше единицы – 1,06, - уточнил губернатор. - В целом у нас ситуация чуть лучше, чем в среднем по стране. Идет наложение сезонных вирусов и микст инфекций».