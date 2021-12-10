Текслер: У нас большие планы по строительству школ и детских садов

Челябинская области активизировала работу по строительству школ и детских садов. Но пока остается потребность в новых образовательных учреждениях в новых и быстрорастущих микрорайонах в крупных городах региона.

О проблемах и ожиданиях губернатору Алексею Текслеру рассказали жители в ходе «прямой линии».

«Надо сказать, что у нас большие планы по строительству новых объектов: и детские сады, и школы», - поделился в начале прямого эфира Алексей Текслер.

Напомним, в мае губернатор, выступая с ежегодным обращением к Законодательному собранию региона, объявил старт масштабного строительства новых школ в регионе. Челябинская область одна из первых в стране стала пилотным регионом по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций.

На Южном Урале планируется построить 22 школы. «В этом году мы построили опережающим образом школу в «Академ Риверсайде», она готова, буквально на днях завершится лицензирование, - отметил Алексей Текслер.

В настоящий момент в густонаселенном и растущем микрорайоне Академ-Риверсайд в Челябинске нет ни одной школы. Долгожданное учебное заведение проектной мощностью 1100 мест возводилось в рамках государственной программы «Стимул». Деньги на строительство были предусмотрены в федеральном бюджете на 2022-2023 годы. Губернатор сумел решить вопрос с ускорением финансирования. В текущем году были выделены средства из федерального бюджета на завершение строительства учебного заведения, что позволило сдать объект с опережением графика. «И уже со второго полугодия детки пойдут в школу», - рассказал губернатор.

Всего в этом году в области будет построено девять школ. «Вообще, никогда такого не было, что девять школьных объектов построены и введены в регионе. Было обычно один-два объекта», - подчеркнул Алексей Текслер.

К губернатору обратилась жительница еще одного нового микрорайона «Ньютон» в Челябинске Екатерина. «Когда начнется строительство второй школы в нашем микрорайоне? Так как дома строятся ударными темпами, детей много, а школ не прибавляется, не хочется повторения коллапса при зачислении детей в школу, который произошел в этом году», - спросила у губернатора челябинка.

Алексей Текслер рассказал, что школа в «Ньютоне» вошла в число 22 новых объектов образования, которые планируется построить в ближайшее время. «В «Ньютоне», действительно, потребность в большой школе, поэтому разные механизмы, разные финансовые инструменты, и новые будут задействованы. Мы по некоторым инструментам пионеры. К примеру, инфраструктурные облигации, которые мы получили, направляем сейчас на строительство в том числе школы» - рассказал губернатор.

Челябинская область, первой в стране, стала применять новый инструмент для строительства школ - принцип концессии с банком развития ВЭБ.РФ. Уже поданы все документы на отбор. «И у меня есть четкое понимание, что мы этот отбор пройдем. Это случится в ближайшее время, и со следующего года школу в «Ньютоне» начнем строить, нормативный срок – порядка полутора-двух лет. И мы это обязательно сделаем. Собственно, как и в других микрорайонах Челябинска», - заверил Алексей Текслер.

В пресс-службе минобрнауки уточнили, в рамках государственно-частного партнерства с ВЭБ.РФ, НПО «Просвещение» и ООО «ПроШкола» в Челябинске будет построена новая школа в «Ньютоне» на 1520 мест, школы в микрорайонах №33 и №34, школа на улице Татищева (между «Метраном» и микрорайоном «Парковый-2»). По всем школьным зданиям разработана проектная документация. Срок ввода в эксплуатацию по всем объектам -2023-2024 годы.

Новые объекты возводятся не только в крупных городах, но и в районах области. В следующем году завершается строительство школ в Верхнеуральске, Кунашаке, в ряде других муниципалитетов.

На прямой линии Алексею Текслеру был также задан вопрос по поводу судьбы детского сада-школы в селе Айлино (Саткинский район). «Смогут ли закончить реконструкцию Айлинской школы в срок до первого сентября 2022 года? - интересуются жители. - Есть детский сад №28 единственный, находится в аварийном состоянии: холодно, постоянно отключают свет. Начали реконструкцию школы, так и не закончили, школа стоит без крыши».

Алексей Текслер ответил, что хорошо знаком с ситуацией на этом объекте. Строительство ведется с большой задержкой, так как подводит выигравший аукцион подрядчик, объясняют в мэрии. «Меня проблемы с подрядчиками не интересуют. В данном случае я к руководству Сатки обращаюсь, главу сегодня переизбрали, к министерству строительства – мы сроки менять не будем», - жестко предупредил Алексей Текслер руководителей муниципалитета.

Единственная школа в селе Айлино была закрыта на капитальный ремонт с первого мая 2021 года (школьники доучивались дистанционно). Реконструкция проводится по программе «Капитальное строительство в Челябинской области». Подрядчик ООО «УралСтройГрупп» выполнил работы на 11%.

«Кровельные работы не выполнены в полном объеме по причине отсутствия на объекте достаточного количества материалов, а также постоянной строительной бригады. На объекте отсутствует ответственное лицо и журнал выполнения работ. Система отопления, согласно графику, должна быть восстановлена в декабре 2021 года, что дало бы возможность в зимний период выполнять общестроительные работы. На пятого декабря на объекте отсутствуют материалы, необходимые для проведения этих работ», - пояснили в администрации Саткинского района.

Третьего декабря ООО СК «Авангард-плюс», осуществляющее функции строительного контроля, зафиксировали нарушения при проведении кровельных работ в части монтажа карнизных плит, устройства пароизоляции. В адрес подрядчика было направлено письмо о необходимости в кратчайшие сроки устранить выявленные замечания.

Алексей Текслер поручил главе Саткинского района Александру Глазкову побыстрее разрешить ситуацию с подрядчиком и достроить объект к новому учебному году. «Сделайте все, чтобы с первого сентября следующего года дети пошли в школу. Обращаю ваше внимание. И возвращаться к этому вопросу не буду», - распорядился губернатор.

К губернатору также обратилась Алия из микрорайона Чурилово (Челябинский городской округ). Женщина пожаловалась на нехватку мест в образовательных учреждениях микрорайона и текучку кадров в детском саду. Ее дочь ходит в тридцать второй детский сад, но из-за проблем с заведующей воспитатели там не задерживаются. «Дети ходят на адаптацию, а у них каждый день новый воспитатель. Была молодая, продержалась недолго, потому что ее ставили в две смены», - поделилась Алия.

По словам губернатора, проблему Чурилово надо было решать еще пять-шесть-семь лет назад, но этого сделано не было и сейчас приходится наверстывать упущенное. «Чурилово - это большой микрорайон в Челябинске, который строили и активно строят до сих пор, и там отстает социальная инфраструктура, серьезные проблемы. Мы на это обратили внимание. В Чурилово в следующем году будет построен детский сад, в планах построить школу. Там очень хорошая школа, но она заполнена», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор поручил главе Челябинска и комитету образования выяснить, что происходит с кадрами в дошкольном учреждении, которое посещает ребенок Алии.

В регионе большие планы открытию новых мест в дошкольных учреждениях. «Мы в этом году в регионе построили и запустим до конца года 11 детских садов. Большая из них часть – восемь – в Челябинске, два – в Магнитогорске, один – в Коркино, - сообщил Алексей Текслер. – И в следующем году у нас в планах 10 детских садов, из них семь – в Челябинске, два – в Копейске, один – в Сосновском районе. В том числе из этих семи челябинских один детский сад, в Чурилово, уже в настоящий момент строится, скоро будет построен, в следующем году введен. И большие планы по школам».

Кроме того, область активно включилась федеральную программу по капитальному ремонту школ. По решению Министерства просвещения РФ от Челябинской области в федеральной программе по капитальному ремонту могут участвовать 41 здание государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Как уточнил Алексей Текслер, уже подана заявка на ремонт в 2022 году зданий 17 школ. Проекты получили положительное заключение Госэкспертизы. В планах – подать заявки на федеральное софинансирование еще 24 объектов.

«Очень серьезное внимание уделяем и развитию инфраструктуры школьной», - подчеркнул Алексей Текслер.