Текслер - о текущей ситуации с коронавирусом в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

«Ситуация действительно достаточно напряженная. Мы на прошлой неделе наблюдали рост числа выявленных случаев», - отметил глава региона.

В последнюю неделю мая на Южном Урале был поставлен антирекорд по суточному росту случаев коронавируса – за день было зарегистрировано 150 новых инфицированных. «Для нас это достаточно много, это порядка 6% ежедневного прироста», - подчеркнул Текслер.

В областном правительстве объясняют резкий скачок увеличением количества исследований на коронавирус и нарушением самоизоляции в майские праздники. «В целом мы связываем рост на прошлой неделе с количеством исследований. Второе – мы наблюдаем волну, первая волна была на майские праздники, и вот после майских праздников, через инкубационный период, через 14 дней мы наблюдали вторую волну», - пояснил Алексей Текслер.

После пика 29 мая число новых подтвержденных случаев коронавируса в сутки стало сокращаться и на утро первого июня был зафиксировано 114 случаев.

«Будем наблюдать за ситуацией дальше» - подчеркнул Алексей Текслер.

За время пандемии в регионе подтверждено 3 тысячи 132 случая коронавируса. «У нас сегодня 765 человек находятся на больничных койках из числа положительно тестированных. Это порядка 44% от тех, кто болеет на сегодняшний день. Остальные, как я уже сказал, это как раз бессимптомные случаи» , - пояснил губернатор.

В регионе до 14 июня продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 18 марта. С 24 мая начали понемногу смягчать ограничения - были открыты парки и скверы, разрешены прогулки (не более двух человек или семьей) и занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции. Сохраняется обязательный масочный режим.