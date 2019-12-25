Текслер: От идеи метро я не отказался
Общество
Сегодня, 21:22
Автор: 
Любовь Юрина

Метрополитен будет включен в новую маршрутную сеть Челябинска.

Об этом губернатор Алексей Текслер рассказал в ходе прямой линии, которая состоялась 25 декабря 2019 года.

«Новая маршрутная сеть (в Челябинской агломерации – прим. ред.) будет строиться, исходя такой из логики, чтобы попытаться вписать туда метрополитен, - отметил глава региона. -  Я от этой идеи не отказался, правда, этот вопрос не простой».

Алексей Текслер напомнил, что проектировать метро в Челябинске начали много десятилетий назад, когда транспортные потоки были не такими, как сейчас.

Так, основная ветка была на ЧТЗ, на тот момент там работало много челябинцев. «Сейчас этого нет, но тем не менее. Этот вопрос будет тоже изучен в рамках этой работы, и мы сделаем это публично, подведем итоги и примем общее решение», - заверил Алексей Текслер.

Алексей Текслер распорядился передать полномочия по общественному транспорту в Челябинской агломерации на областной уровень. В Челябинске, Копейске, Сосновском район е будет единое транспортное пространство, единый проездной билет. Исходя из агломерационного формата и будет сформирована новая маршрутная сеть. Планируется обновить автобусный парк, электротранспорт (трамваи и троллейбусы).

Проект метрополитена будет пересмотрен в увязке с новыми транспортными потоками.

Напомним, первый проект метро в Челябинске появился еще в 1967 году. Строительство метрополитена в областном центре было начато в 1992 году. Поначалу стройка велась за счет бюджетов всех уровней, потом – только за счет региональной казны. В течение всего времени работу то останавливали, то возобновляли снова, пока стройку не заморозили окончательно.

Автор: 
Любовь Юрина
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Алексей Текслер
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