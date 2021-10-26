Текслер попрощался с Симбой и Евой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 26-го октября, попрощался с молодыми дикими животными – львом Симбой и леопардом Евой – перед их репатриацией в Восточную Африку: спасенных в столице Южного Урала зверей ждут просторы Танзании.

О своем визите в приют челябинского зоозащитника Карена Даллакяна «Спаси меня», чьими подопечными были оба кошачьих детеныша, глава региона рассказал на своей странице в ВКонтакте.

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«Сегодня Симба и Ева навсегда покинут Россию и отправятся в реабилитационный центр в Танзании. Там их ждут условия, близкие к дикой среде, внимание людей. У Симбы и Евы сложные судьбы. Они могли умереть, Карен Даллакян и волонтеры фонда спасли им жизнь, выходили. Теперь на исторической родине им будет лучше. Подобный «трансфер» — уникальная операция в масштабах страны. Она стала возможна благодаря совместной работе фонда, областной власти и помощи РМК, которая взяла на себя расходы», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор признался, что «прощаться с Симбой и Евой грустно, но приятно осознавать, что здесь, на Южном Урале, диких животных спасают, возвращают им здоровье, делают их жизнь благополучной».

«Спасибо за этот труд», - сказал Алексей Текслер.

Напомним, Симбу доставили в Челябинск из Дагестана в марте 2020-го года. Львенок находился в ужасном состоянии. У него диагностировали атрофию задних конечностей, пролежни до костей и кишечную непроходимость (кишечник Симбы был забит каловыми массами – потребовалась операция).

За свою недолгую жизнь хвостатый малыш успел настрадаться: в Краснодарском крае он «служил» живым реквизитом фотографа, который зарабатывал на нем деньги и очень плохо обходился с Симбой.

Карен Даллакян вылечил своего подопечного, который за время пребывания в приюте «Спаси меня» заметно окреп и возмужал.

Ева попала в приют Карена Даллакяна в начале июля прошлого года из передвижного зоопарка в Оренбургской области совсем крохой – ей было несколько дней от роду: мама-кошка не просто отказалась кормить малышку - она едва не убила ее. Котенок леопарда на момент транспортировки в Челябинск весил не больше пятисот граммов и легко помещался в ладошку. Любовь и забота людей сделали свое дело – Ева набралась сил и здоровья.

Напомним, челябинские зоозащитники вели долгие переговоры и поиски страны, которая приняла бы Симбу и Еву и смогла бы подарить им достойную жизнь. В 2020-м году были достигнуты договоренности с Центром спасения, образования и дикой природы Танзании (Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center, находится в городе Моши), который расположен на южном склоне горы Килиманджаро и занимает площадь в 144 гектара.

В данном центре лечат, реабилитируют и предоставляют приют осиротевшим, раненым и подвергшимся жестокому обращению диким представителям фауны. Это будет новый дом Симбы, который все же остался инвалидом и жить в дикой природе не сможет, а вот Ева как абсолютно здоровое животное – сможет легко (только для начала ей нужно пройти адаптацию).

Изначально репатриация котят была запланирована на ноябрь прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса полет животных на другой континент пришлось отложить.