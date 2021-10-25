Львенок Симба вместе с подругой Евой улетают в Танзанию

Любимцы челябинцев Симба и Ева завтра, 26-го октября, улетают в Танзанию. Вылет молодых экзотических животных – африканского льва и леопарда – в Африку согласовал региональный Россельхознадзор, 22-го октября оформив на диких животных два ветеринарных сертификата международного образца.

Спасенных в столице Южного Урала представителей семейства кошачьих во вторник ждет многочасовой перелет. Однако оно того стоит – Симбу и Еву ждет свободная жизнь под открытым небом.

Как рассказала заместитель начальника отдела пограничного ветеринарного контроля Марина Смородина, согласно правилам СИТЕС (конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры) транспортировка молодых представителей семейства кошачьих на основании разрешений и сертификатов является гарантией того, что угрозы их безопасности нет.

Как отмечает пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, львенка Симбу доставили в столицу Южного Урала из республики Дагестан – малыш находился в ужасном состоянии, ему срочно требовалась помощь: привезя кошачьего детеныша в Челябинск, известный в регионе зоозащитник и ветеринар, руководитель приюта для диких животных и птиц «Спаси меня» Карен Даллакян успешно прооперировал Симбу (львенок не мог самостоятельно ходить в туалет, его кишечник был забит каловыми массами) и начал его реабилитацию.

Напомним, Симба попал в добрые руки челябинского Айболита в марте прошлого года. Львенок был крайне слаб и измучен. Атрофия задних конечностей, пролежни до костей и кишечная непроходимость - такими страшными оказались последствия его «службы» живым реквизитом при фотографе в Краснодарском крае, где детеныш льва зарабатывал для алчного и жестокого хозяина во время пляжного сезона.

Проведенная операция и последующие процедуры (капельницы, массаж), а также полноценное питание сделали свое дело – Симба начал поправляться и превратился в очень игривого, подвижного зверя. Он стал всеобщим любимцем. Свой первый день рождения невероятно красивый и обаятельный львенок отметил в Челябинске 16-го июня 2020-го года поеданием мясного торта (это был не единственный сюрприз того летнего дня).

Увы, но несмотря на то, что львенка успешно прооперировали и вылечили от всех недугов, вернуть подросшее животное в естественную среду обитания, где он мог бы жить по законам прайда, оказалось невозможным: Симба все же стал инвалидом.

Ева попала в приют Карена Даллакяна в начале июля 2020-го года. На тот момент ей было всего восемь дней от роду. Котенок был очень мал: весил всего полкилограмма и легко помещался в ладошку.

В Челябинск Еву в крайне истощенном состоянии привезли на третий день после ее появления на свет - из Оренбургской области, где Ева едва не умерла в передвижном зоопарке. Малышку чуть не убила собственная мать – пожилая кошка успела съесть другого своего детеныша. Еву с трудом отбили.

В приюте Карена Даллакяна новорожденного котенка каждые два часа отпаивали козьим молоком – результат не заставил себя ждать: Ева росла не по дням, а по часам, набираясь сил и здоровья.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в Танзанию обоих детенышей должны были отправить еще в ноябре прошлого года, одна перелет в Восточную Африку не состоялся – по причине пандемии.

Татьяна Нахтигаль напомнила, что челябинские зоозащитники вели долгие переговоры и поиски страны, которая могла бы принять Симбу и обеспечить ему достойную жизнь. В 2020-м году удалось достичь договоренности с Центром спасения, образования и дикой природы Танзании (Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center, находится в городе Моши).

В данном центре, расположенном на южном склоне горы Килиманджаро и занимающем площадь в 144 гектара, лечат, реабилитируют и предоставляют приют осиротевшим, раненым и подвергшимся жестокому обращению диким представителям фауны. Это будет новый дом Симбы.

Ева, которая отправится в долгое путешествие вместе с молодым царем зверей, совершенно здорова – ученые верят, что со временем, пройдя адаптацию, пятнистая красавица сможет жить на воле.

К слову, в истории России и Танзании – это первая коллаборация (сотрудничество) по репатриации (возвращению на родину) спасенных диких животных.

Перед отправкой Евы и Симбы в Восточную Африку в аэропорту имени Игоря Курчатова состоится пресс-конференция с прямой линией из Танзании. В мероприятии планирует принять участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.