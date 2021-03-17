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Текслер поручил до первого октября вернуться к доковидному уровню безработицы

Челябинская область до первого октября 2021 года должна вернуться к показателям доковидного уровня по занятости населения.

Соответствующую задачу поставил перед главами муниципальных образований губернатор Алексей Текслер на областном совещании.

Год назад - на первое марта 2020-го года – на учете состояло 22,5 тысячи безработных. Затем из-за пандемии начался рост их числа.

В сентябре 2020 года на пике было официально зарегистрировано почти 93 тысячи безработных (около пяти процентов от всего трудоспособного населения, а по данным Росстата, восемь процентов от объема всей рабочей силы в регионе). С октября в регионе отмечается снижение безработицы.

На 10 марта 2021 года число безработных южноуральцев сократилось почти в два раза – до 45 тысяч 700 человек.

«Дополнительным фактором, повлиявшим на снижение безработицы и восстановление занятости в конце 2020 года, стало активное развитие самозанятости», – отметил начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

Продолжает снижаться и уровень официально зарегистрированной безработицы. По данным главного управления по труду и занятости населения области, на начало года составлял 3,49%, на первое марта - 2,65%, на 17 марта - 2,33%.

«К доковидному уровню по безработице в Челябинской области должны вернуться до первого октября 2021 года», - обозначил цели Алексей Текслер.

Напомним, на февральском заседании с главами Текслер поручил своим замам, а также министрам экономического блока и социальной сферы совместно с ГУ по труду и занятости населения региона и главами до первого марта проработать с отраслевыми предприятиями вопрос наполняемости регионального банка вакансий, а также необходимости оформления трудовых отношений в официальном порядке, официальном режиме.

По состоянию на первое марта 2020 года в областном банке было 23 тысяч 569 вакансий, на начало 2021 года – 28 тысяч 627, на первое марта 2021 года – 29 тысяч 576, на 17 марта – 30 тысяч 501 вакантное место.