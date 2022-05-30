Текслер предложил создать в России единый портал по импортозамещению

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил создать в России единый информационный специализированный портал по импортозамещению. Эту инициативу поддержали участники I Всероссийского форума «Импортозамещение. Новые возможности».

Форум проходил в Челябинске. Регион первым в стране открыл Региональный Центр импортозамещения. «Была разработана уникальная информационная платформа, объединившая потребности и возможности отечественных предприятий и потребителей», - подчеркнул полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

На данный момент через цифровой ресурс, ставший действенной площадкой для создания новых кооперационных цепочек между предприятиями нашей области и других регионов, прошло уже более 300 заявок от производителей и 250 – от заказчиков. Все они оперативно отрабатываются специалистами. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на форуме с инициативой – объединить аналогичные региональные базы данных и создать в стране единый информационный специализированный портал по импортозамещению. Ее поддержали участники форума со всей страны.

«Считаю такой шаг целесообразным, поскольку это серьезно облегчит промышленникам процесс взаимодействия, поможет выстроить новые кооперационные и логистические цепочки. В новых условиях особенно важно восстанавливать и укреплять межрегиональные экономические связи, обеспечить постоянный обмен опытом между компаниями, органами власти и муниципалитетами, чтобы найти еще больше различных вариантов для роста и развития», – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил, в первом форуме участвуют представители более чем тридцати регионов страны – руководители предприятий, предприниматели, отраслевые эксперты, специалисты банковской и инвестиционной сфер.

За последние месяцы для решения задач импортозамещения в России внедрено уже более сотни только федеральных мер поддержки. Из бюджета Челябинской области на стабильное функционирование региональной промышленности с начала года выделено более одного миллиарда рублей. В первую очередь средства идут на адресную помощь компаниям в реализации проектов, обеспечивающих выпуск импортозамещающей продукции или позволяющих существенно нарастить ее объемы.

«Сегодня, по сути, любой коммерчески успешный проект так или иначе связан с импортозамещением. Если раньше решение производить какую-то продукцию здесь или закупать ее за рубежом принималось, исходя из экономической целесообразности, то сейчас вопрос решается однозначно в пользу местных производителей», – уверен заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Использовать итоги челябинского форума при дальнейшем формировании мер господдержки намерены не только в Минпромторге РФ, но и в федеральном Фонде развития промышленности.

Одобренная форумом инициатива Алексей Текслера будет передана на федеральный уровень.

Всего же во время стратегической сессии более 150 экспертов из 25 регионов России обозначили порядка 50 самых острых на сегодняшний день проблем и предложили эффективные варианты их решения.

«Мне кажется, у нас получилось создать площадку для конструктивного диалога в координатах бизнес-власть-наука. Это то, что сейчас необходимо для ускоренного развития программы импортозамещения. Мы услышали о проблемах, которые беспокоят производителей, непосредственно от них узнали, что мешает им расти, и теперь сможем создать бизнесу и промышленности более комфортные условия для развития», – подытожил Директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.