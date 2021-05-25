Текслер призвал южноуральцев вакцинироваться от ковида

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев сделать прививку против коронавирусной инфекции COVID-19.

С таким призывом глава региона обратился к южноуральцам, выступая с отчетом о работе правительства области в 2020 году.

Прошедший 2020 год запомнится, прежде всего, накалом пандемии коронавируса. На сегодня ситуацию удалось стабилизировать, но ежедневно продолжают регистрировать новых заболевших.

«Опасность остается! Сегодня, чтобы до конца победить коронавирус, необходима вакцинация. Другого пути нет. Я обращаюсь ко всем жителям области. Нужно сделать прививку.», - призвал южноуральцев Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что пункты вакцинации развернуты в больницах, поликлиниках, крупных торговых центрах. Мобильные бригады медиков начали работать в садовых товариществах. В самых отдаленных уголках области прививку можно сделать в фельдшерско-акушерских пунктах.

«Уже свыше 230 тысяч наших земляков прошли полностью оба этапа вакцинации, почти 300 тысяч – первый этап. Но чтобы сформировать к осени коллективный иммунитет, нужно в разы больше. Решение этой задачи зависит только от нас с вами», - обратился к жителям глава региона.

«Многие задают вопрос о «новых волнах» ковида. Но ведь все зависит от нас самих! Все прогрессивное человечество призывает прививаться – это единственный действенный метод профилактики и борьбы с коронавирусом», - отметил Юрий Семёнов, министр здравоохранения Челябинской области:

На сегодня в регион доставлено 329 тысяч 690 доз вакцины от коронавируса. Из общего объема 316 тысяч 440 доз – вакцина «Спутник V», восемь тысяч 910 комплектов - «Эпи-ВАК-Корона» и две тысячи 340 доз – «КовиКак».

Глава минздрава еще раз подчеркнул, что вся российская вакцина эффективна и безопасна.