25.05.2021
Прокуратура взяла на контроль информацию о падении ребенка в колодец возле ЮУрГУ
25.05.2021
В Магнитогорске 42% детей отдохнут организованно
25.05.2021
Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Магнитогорске
25.05.2021
В Челябинской области вынесли приговор женщине, «заказавшей» экс-супруга
25.05.2021
В Челябинске из окна четвертого этажа выпал ребенок
25.05.2021
ВТБ запустил образовательный кредит
Текслер призвал южноуральцев вакцинироваться от ковида
24.05.2021
В Челябинскую область поступила новая вакцина от ковида - «КовиВак»
24.05.2021
За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
23.05.2021
В Челябинской области за сутки выздоровело 92 пациента с ковидом
22.05.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 89 новых случаев ковида
Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
25.05.2021
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021