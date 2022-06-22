Текслер возложил цветы к Вечному огню и поздравил ветерана со столетним юбилеем

Сегодня, 22 июня, в России один из самых памятных и трагичных дней в истории – ровно 81 год назад началась Великая Отечественная война.

В День Памяти и скорби губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу «Вечный огнь» на Аллее Славы в Челябинске в память о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.

«Сколько бы ни прошло времени с начала Великой Отечественной войны, мы всегда будем помнить эту трагическую дату – 22 июня 1941 года. День, который перевернул судьбы миллионов людей, стал точкой отсчета священной битвы нашего народа с фашистской армией, стремившейся покорить Россию и весь мир. Война вошла в каждый дом, в каждую семью. Четыре долгих года длилась смертельная схватка за свободу и независимость Родины. И наша страна выстояла, сплотилась и общими усилиями одолела грозного врага, - обратился к южноуральцам Алексей Текслер. - Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто защищал Отечество на передовой и самоотверженно трудился в тылу, отдавая все свои силы ради приближения долгожданной победы. С болью скорбим обо всех не вернувшихся с полей сражений, из фашистских застенков, об умерших от ран, холода и голода. Горечь этих утрат не имеет срока давности. Наш общий долг – помнить, какой ценой досталась победа, свято хранить память о героях Великой Отечественной войны, делать все от нас зависящее, чтобы ростки национализма не приживались больше на нашей земле, не давали свои ядовитые всходы. Низкий поклон и вечная слава Поколению Победителей. Будем достойны великого подвига наших отцов и дедов!».

В годы Великой Отечественной войны Челябинская область отправила на фронт более 60 воинских формирований и отдельных частей. Более трехсот двадцати тысяч южноуральцев пополнили ряды Красной армии, из них свыше ста пятидесяти девяти тысяч остались лежать на полях сражений, сообщает пресс-служба правительства области.

Во время Великой Отечественной войны Южный Урал был крупнейшим центром оборонной промышленности.

Вклад Южного Урала в Великую Победу признан всей страной. Второго июля 2020 года Челябинску и Магнитогорску Указом Президента России присвоено звание «Город трудовой доблести» за массовый трудовой героизм и самоотверженность южноуральцев во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, сегодня Алексей Текслер поздравил ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Колмогорцеву со 100-летним юбилеем.

«Приехал поздравить вас со столетним юбилеем – это большая, серьезная, красивая дата. Очень рад, что рядом с вами ваши дети. Присоединяюсь ко всем поздравлениям. Вы для нас всех пример. Хотел бы пожелать вам всех благ и долгих лет жизни», – отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что поколение Зинаиды Алексеевны очень много сделало для будущего нашей страны.

Зинаида Алексеевна Колмогорцева родилась 22 июня 1922 года в селе Кислянка Юргамышского района Курганской области. Является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном труда.

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Начиная с 2009 года в День памяти и скорби проводится традиционная общенациональная акция «Свеча памяти» - по всей России зажигаются свечи в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Также каждый желающий может зажечь свою электронную Свечу памяти на сайте.

В 12 часов 15 минут по московскому времени, по всей стране прошла минута молчания, приуроченная ко Дню памяти и скорби.