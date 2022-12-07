Текслер – южноуральцам: 14 декабря отвечу на ваши злободневные вопросы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер планирует в прямом эфире поговорить с южноуральцами о наболевшем, ответить на интересующие жителей вопросы.

«Друзья, 14 декабря в 12 часов состоится моя «прямая линия». Отвечу на ваши злободневные вопросы, обсудим проблемы, вместе наметим планы», - обратился к жителям губернатор на своей официальной странице в соцсетях.

Жители смогут задать вопросы главе региона в любой удобной для них форме.

Можно, зайдя на сайт спроситекслера.рф, выбрать активный баннер «Отправить видеообращение» или «Задать вопрос». В первом случае предстоит заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл, во втором - на странице Госуслуг заполнить предложенную форму обратной связи.

Можно задать свой вопрос по телефону «горячей линии» – 8 800 500 74 50.

Вопросы будут приниматься с 7 по 14 декабря, сбор вопросов будет завершен по завершении прямой линии.

«Прямая линия» с губернатором будет транслироваться: в эфире телеканалов ОТВ, Россия-24 и Урал 1, радиостанций Бизнес ФМ Челябинск, Радио России Южный Урал, Комсомольская правда Челябинск, на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru, в группах медиахолдинга ГранадаПресс и на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Напомним, в 2019 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер впервые общался с жителями в формате прямой линии. Предыдущие руководители региона в конце года традиционно собирали большую пресс-конференцию, подводили итоги и отвечали на вопросы журналистов областных и муниципальных СМИ. В 2020 году Алексей Текслер провел большую итоговую пресс-конференцию.

В 2021 году «прямая линия» состоялась восьмого декабря. Она длилась два часа 25 минут, губернатор ответил на 40 вопросов. Всего поступило почти 5,2 тысячи вопросов, в том числе видео-вопросы. Были организованы и прямые включения с территорий. На связи в ходе всей «прямой линии» были также министры и главы муниципальных образований, которые сразу же подключались к ответу на заданный по их теме вопрос.

После прямой линии каждый обратившийся получил ответ на свой вопрос, заверяют в пресс-службе губернатора.

Текслер поручил всем главам муниципалитетов области провести свои «прямые линии» с жителями.