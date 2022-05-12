Текслер - жителям Верхнеуральского района: Жду предложений, на что обратить особое внимание

В пятницу, 13 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит с рабочим визитом Верхнеуральский муниципальный район. Глава региона попросил жителей внести свои предложения в программу его визита в муниципалитет.

Глава региона планирует побывать на новой фабрике горно-обогатительного комбината «Курасан», познакомиться с ходом посевной кампании.

Кроме того, губернатор осмотрит завод семенного материала, оценит завершающий этап строительства школы, а также районной больницы после ремонта.

В программе визита также запланирована рабочая встреча с главой района Сергеем Айбулатовым.

Алексей Текслер обратился к жителям района и попросил их внести свои предложения в программу его визита. «Жду предложений, на что обратить особое внимание. В каких сферах ситуация за последнее время улучшилась, а где положительной динамики не хватает? Жду ваших сообщений с пометкой #ВопросПоВерхнеуральску», - написал губернатор в своем официальном аккаунте в соцсетях.

Первые предложения уже поступили. Алексею Текслеру порекомендовали проехать по дороге Петропавловский- Горбуновский. «Это ж не асфальт, а фронтовая дорога. А по ней каждый день возят детей в школу», - пишет Ольга.

Главе региона также советуют обратить внимание на участок дороги Верхнеуральск – Остроленский, а также на дороги, которые ремонтировали в прошлом году, прокатиться по улице Октябрьской в медгородке.

«Автодорога от п. Петропавловский до п. Сурменевский является частью региональной дороги. В министерстве дорожного хозяйства и инфраструктуры региона, в чьем ведении находится данный участок, о состоянии дорожного полотна знают. Эта дорога протяженностью 29 км, как после бомбежки! Ездить по ней зимой и летом - очень опасно! Хочется, чтобы власти обратили на эту дорогу внимание», - написала Майя.

Жители поселка Степное и села Кирса интересуются, когда у них появится газ. «На данный момент идет прохождение государственной экспертизы проекта по газификации Верхнеуральск-Спасский. После строительства газопровода будет разрабатываться проект газификации с. Степное и с. Кирса», - оперативно ответила администрация Верхнеуральского района.

Татьяна информирует губернатора, что в поселке Спасский каждое лето перебои с питьевой водой и поселковая администрация не может решить этот вопрос несколько лет.