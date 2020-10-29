Текслеру доложили о результатах проверки по жалобе акушерки из ковидного госпиталя Челябинска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил детально разобраться по фактам несвоевременного оказания медицинской помощи заболевшей акушерке, работающей в «красной зоне» Елизавете Суворовой. Результаты проверки уже доложены главе региона. Виновные будут привлечены к ответственности.

Елизавета Суворова работает в «красной зоне» роддома горбольницы № 8 Челябинска, перепрофилированном под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

В воскресенье, 25 октября, заболела (у нее были симптомы ковида). В понедельник она попыталась дозвониться в поликлинику (более 300 звонков сделано), но отправлять врача к ней на ом отказались (хотя она и говорила, где работает). Тогда Елизавета позвонила заведующей, которая, по ее мнению, халатно отнеслась к своим обязанностям подвергла опасности своего сотрудника (посылая терапевта, а не ковидную бригаду, к инфицированному пациенту). Молодой терапевт, пришедший к Елизавете, направил ее за больничным в поликлинику.

«Почему я, заразная, должна ходить везде и заражать людей, а потом мы удивляемся, почему к нам едут скорые по шесть суток, почему людей с пневмонией 44 и 48 процентов оставляют лечиться дома. Да потому что мест в стационарах нет, потому что не только я такая, а многие люди такие -- ходят и заражают других от безвыходности, оттого что у них просто нет других возможностей. Им приходится это делать!», - негодовала Елизавета. Девушка в своем аккаунте в Инстаграм записала видеообращение к губернатору.

Министерство здравоохранения региона совместно с управлением здравоохранения Челябинска провело ведомственную проверку по жалобе акушерки Елизаветы Суворовой. «О результатах уже доложено губернатору Алексею Текслеру, который поручил детально разобраться в изложенных фактах сразу, как только стало известно об обращении», - сообщили в минздраве региона.

В результате проведенной проверки выявлен целый ряд допущенных нарушений. «Назначение и выписка лекарственных препаратов проведены не в полном соответствии с установленным порядком. Были заполнены не все разделы медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Была отмечена недостаточная организация работы операторов регистратуры и Call-центра поликлиники», - отмечают в минздраве. Кроме того, в ходе проверки выявлена и недоработка заведующей поликлиники - не было надлежащего контроля со стороны заведующего подразделением за работой ординаторов.

«По результатам проверки подготовлен перечень конкретных шагов для руководства лечебного учреждения по улучшению ситуации», - отметили в министерстве. Рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности отдельных сотрудников.

«Мы делаем все возможное, чтобы оперативно отреагировать на обращение и детально разобраться в возникающих вопросах и жалобах в сфере здравоохранения. В нынешней ситуации пандемии это важно. Да, проблемы возникают, что объяснимо в такой напряженной ситуации, связанной с ростом заболеваемости. Главное делать быстрые выводы и принимать адекватные управленческие решения», - подчеркивают в министерстве.