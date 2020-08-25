Телеканал ТНТ приглашает челябинок на бесплатный маникюр

Телеканал ТНТ предлагает челябинкам сделать необычный маникюр абсолютно бесплатно29 и 30 августа в одной из студийкрасоты города. Акция стартует в преддверии нового сезона народной комедии «Ольга».

Главная героиня сериала «Ольга» тащит на себе всю свою семью: отца-алкоголика и двух уже взрослых детей от разных браков. С личной жизнью все плохо, с бытом тоже неважно, единственное, с чем у Ольги нет проблем, так это с маникюром. А все благодаря тому, что она зарабатывает на жизнь, трудясь в одном из московских салонов красоты.

«В честь старта нового сезона все жительницы нашего города получают в подарок от сериала "Ольга", телеканала ТНТ и студии маникюра необычный маникюр в виде букв О, Л, Ь, Г, А, которые украсят ваши пять пальчиков на руке», – рассказали представители телеканала в Челябинске.

После нужно будет сфотографировать маникюр и выложить в свой аккаунт с хэштегом #НОВАЯОЛЬГАТНТЧЕЛЯБИНСК. Телеканал ТНТ определит победителей, которые получат сертификат на 3 000 рублей в студию маникюра.

Подробнее узнать об акции и записаться на бесплатный маникюр можно здесь.

Напомним,новый сезон сериала «Ольга» на телеканале ТНТ стартует 31 августа, в 20:00.