ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Телеканал ТНТ приглашает челябинок на бесплатный маникюр

Общество
Сегодня, 09:16
Размер текста

Телеканал ТНТ предлагает челябинкам сделать необычный маникюр абсолютно бесплатно29 и 30 августа в одной из студийкрасоты города. Акция стартует в преддверии нового сезона народной комедии «Ольга».

Главная героиня сериала «Ольга» тащит на себе всю свою семью: отца-алкоголика и двух уже взрослых детей от разных браков. С личной жизнью все плохо, с бытом тоже неважно, единственное, с чем у Ольги нет проблем, так это с маникюром. А все благодаря тому, что она зарабатывает на жизнь, трудясь в одном из московских салонов красоты.

«В честь старта нового сезона все жительницы нашего города получают в подарок от сериала "Ольга", телеканала ТНТ и студии маникюра необычный маникюр в виде букв О, Л, Ь, Г, А, которые украсят ваши пять пальчиков на руке», – рассказали представители телеканала в Челябинске.

После нужно будет сфотографировать маникюр и выложить в свой аккаунт с хэштегом #НОВАЯОЛЬГАТНТЧЕЛЯБИНСК. Телеканал ТНТ определит победителей, которые получат сертификат на 3 000 рублей в студию маникюра.

Подробнее узнать об акции и записаться на бесплатный маникюр можно здесь.

Напомним,новый сезон сериала «Ольга» на телеканале ТНТ стартует 31 августа, в 20:00.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 12:32
Многодетная мать из Челябинска стала призером российского конкурса красоты
Вчера, 12:30
Работницы фекальной станции Катав-Ивановска опасаются за свою жизнь
Вчера, 12:05
Бывший вице-губернатор Николай Сандаков стал первокурсником Миссионерского института
Вчера, 12:03
В Челябинской области продолжает снижаться уровень заболеваемости Covid-19
Вчера, 12:01
В Челябинской области продолжает расти число жертв «ковида»
Вчера, 10:05
В день знаний компания «Интерсвязь» вновь выступит организатором «Парада первоклассников»
Вчера, 09:52
Челябинские автомобилисты сегодня смогут проехать не везде
Вчера, 09:29
Дорожники досрочно защитили от износа участки М-5 рядом с Саткой и Златоустом
23.08.20 12:23
В Челябинской области снизился уровень заболеваемости Covid-19
23.08.20 12:15
В Челябинской области за сутки умерли еще четыре человека с коронавирусом
Среда обитания
Сегодня, 10:20
Челябинцы заявляют об ухудшении экологической обстановки в области
Общество
Вчера, 12:32
Многодетная мать из Челябинска стала призером российского конкурса красоты
Новости
Вчера, 16:32
Происшествия
Магнитогорец «развел» строителей от имени прораба
Вчера, 16:18
Происшествия
Южноуральские полицейские оказывают помощь в поиске насильника, за которого обещано полтора миллиона рублей
Вчера, 15:45
Происшествия
Пьяный житель Магнитогорска после ссоры с женой выбросил кота с десятого этажа
Вчера, 14:48
Среда обитания
Прокуратура встала на защиту озера Аракуль, которое может погибнуть по вине чиновников
Вчера, 14:00
Происшествия
Спасатели нашли женщину, которая ушла в лес за грибами
Материалы рубрики
Вчера, 12:35
Общество
Первоклашки Урала пойдут в школу с ортопедическими ранцами от фонда РМК
Вчера, 12:30
Общество
Работницы фекальной станции Катав-Ивановска опасаются за свою жизнь
Вчера, 10:05
Общество
В день знаний компания «Интерсвязь» вновь выступит организатором «Парада первоклассников»
Вчера, 09:52
Общество
Челябинские автомобилисты сегодня смогут проехать не везде
Вчера, 09:29
Общество
Дорожники досрочно защитили от износа участки М-5 рядом с Саткой и Златоустом
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика