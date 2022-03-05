Выводы проектировщиков: челябинцы считают необходимым развивать велоинфраструктуру

Более 90 процентов челябинцев, принявших участие в опросе проектировщиков городской велостратегии, считают необходимым развивать велосипедную инфраструктуру в столице Южного Урала.

О результатах проведенного компанией TS lab опроса сегодня, пятого марта, сообщили в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска.

За две недели опрос прошли три тысячи 819 человек. Это жители областного центра и его пригородов, активные члены городских сообществ, велосипедисты и велоактивисты. Некоторые вопросы были необязательными, поэтому количество ответов на них варьируется.

По информации проектировщиков, около 87-ми участников исследования отметили, что станут чаще ездить на велосипеде, если в Челябинске появится безопасная велоинфраструктура.

Главная причина, по которой подавляющее большинство респондентов не использует велосипед, - это отсутствие велосипедной инфраструктуры. Так, 80,1 процента респондентов указали, что «ездить по дорогам опасно»; 76,9 процента - что «ездить по тротуарам некомфортно»; 56,2% - что «мало велопарковок, велогаражей».

«Более того, опрошенные указывают развитие велоинфраструктуры как наиболее важную и первоочередную составляющую развития велосипедного движения в Челябинске», - отметили авторы велостратегии.

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Около 75-ти процентов респондентов сообщили, что ездят на велосипеде только пять месяцев - с мая по сентябрь; около 7,5 процента используют велосипед круглогодично. Однако основная проблема зимней езды для респондентов - это не климат, а снег и сугробы на пути движения.

Около 75-ти процентов участников опроса указали, что сначала стоит прокладывать велодорожки по направлению из спальных районов в центр города. Также 59 процентов опрошенных считают, что в первую очередь стоит обустраивать велодорожки в сторону рекреационных зон и внутри них.

«Проектировщики проанализировали все ваши предложения, включая полученные на соучаствующем проектировании. Сейчас команда OTS lab разрабатывает план реализации велоинфраструктуры на десять лет вперед, а также вэб-карту веломаршрутов. Итоги проектирования будет рассматривать администрация Челябинска, после чего их опубликуют на сайте велостратегии», - сообщили в управлении архитектуры города.