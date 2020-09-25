Тепло в школу и детсад Златоуста обещают подать на следующей неделе

Тепло в школу №13 и детский сад поселка Центральный Златоустовского городского округа (Челябинская область) придет в начале следующей неделе.

В этом заверяют агентство в администрации Златоуста.

Об отсутствии тепла в школе №13 поселка Центральный рассказали жители губернатору Алексею Текслеру в его аккаунте в Инстаграме под постом о проблемах с отоплением в ряде муниципалитетов.

По словам жителей, температура в здании школы всего плюс 14 градусов, а в расположенном неподалеку детском саду и того меньше – плюс девять градусов. Дети вынуждены учиться в куртках. «Многие родители не пускают детей ни в школу, ни в садик! Мы ведём уроки с обогревателями, хоть и нарушаем пожарную безопасность, но уж простите, наши семьи никто кормить не будет, если ещё и мы не будем работать и сляжем с простудой», - делится жительница и просит губернатора помочь с обеспечением теплом. А еще лучше, если для школы и детсада построят новую отдельную котельную добавляет женщина.

В администрации Златоуста сообщили, что о проблеме с обеспечение теплом этих социальных объектов знают и активно ее решают.

Котельная, которая подает тепло в детсад и школы, готова к работе на 100 процентов. Осталось только подать газ. А вот тут есть некоторые препятствия (долги перед поставщиком газа).

В администрации Златоуста в ответ на обращение пояснили в Инстаграм: «Отопительный сезон в Златоустовском городском округе начался 22 сентября, котельные переведены на зимний режим работы, однако на котельной п. Центральный ООО «НОВАТЭК-Челябинск» установлена запорная арматура на газовое оборудование. Заявка от теплоснабжаюшей организации ООО «Теплоэнергетик» направлена в адрес ООО «НОВАТЭК-Челябинск», который до настоящего времени действий по снятию запорной арматуры не произвел. Вопрос находится на контроле администрации городского округа».

К разбору ситуации уже подключилась прокуратура. В мэрии уверены, что тепло придет в образовательные организации уже на следующей неделе.

Напомним, губернатор дал главам срок до понедельника на исправление ситуации. «Иначе поговорим по-другому», - предупредил Алексей Текслер.

А жители советуют губернатору не церемониться с теми, кто его не слышит (было поручение начать подключение соцобъектов с 16 сентября) и строго наказывать, вплоть до отставки: «Увольняйте глав, которые Вас не слышат».