Тепло возвращается в дома и учреждения Металлургического района Челябинска

Тепло возвращается в дома и социальные учреждения Металлургического района Челябинска.

Как сообщает пресс-служба мэрии, поздно вечером 30 ноября на поврежденном участке теплотрассы завершились аварийно-восстановительные работы.

По данным на половину одиннадцатого вечера среды, часть системы была заполнена, что позволило подключить к отоплению 32 многоквартирных дома, восемь детских садов, два учебных заведения и пять иных зданий.

В вечернее время 30 ноября осуществлялось заполнение основной теплотрассы. В мэрии подчеркнули, что ситуация будет находиться на контроле администрации Челябинска до завершения процесса подключения всех потребителей.

Напомним, из-за аварии на сетях теплоснабжения холод в среду пришел в 156 многоквартирных и 168 частных домов, 17 детских садов, 17 учебных и два лечебных учреждения, 22 административных здания. Здесь не было ни тепла, ни горячей воды.

По данным на начало пятого вечера 30 ноября, на пониженных параметрах находились 175 многоквартирных и 151 частный дом, пять детских садов, три лечебных и четыре учебных заведения, 28 административных зданий.