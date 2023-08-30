Тонны газировки и соков: что любят пить россияне

Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» выяснили, что больше всего любят пить россияне и как меняются их вкусы в зависимости от сезона. В исследование попали данные по онлайн-заказам в регионах присутствия сервиса с 1 января по конец июля 2023 года.

Самыми востребованными оказались молочные и кисломолочные напитки: за семь месяцев россияне купили более 7 млн упаковок. Самым любимым из них оказался кисломолочный напиток со вкусом клубники — его было выпито более 230 тыс. бутылочек. На втором месте кефир 2,5% (более 220 тыс. бут.). Также в России любят кисломолочные напитки со вкусами граната (215 тыс. шт.), клубники с бананом (165 тыс. шт.) и клубничного мороженого (более 160 тыс. шт.).

Популярностью пользуются сладкие газировки (более 5 млн уп.). При этом многие предпочитают из всех вкусов «колу». И заказывают её чаще всего в бутылках больших объёмов (1-2 л). В общей сложности с начала года «колы» выпили 1 млн 140 тыс. бутылок.

В перечень любимых напитков россиян попали и соки (более 4 млн уп.). На первом месте яблочный (275 тыс. уп.), за ним следует яблочно-вишнёвый (170 тыс. уп.), замыкает тройку апельсиновый с мякотью (125 тыс. уп.).

Из растительных напитков особой популярностью пользуются овсяные: с начала года их заказали почти 300 тысяч упаковок.

Среди сладких негазированных напитков в лидерах оказался холодный чай. На первом месте зелёный — 245 тысяч бутылок. На втором — чёрный с лимоном (более 100 тыс. бут.), затем зелёный чай с манго и ромашкой (около 50 тыс. бут.) и с малиной (48 тыс. бут.).

В зависимости от сезонов менялся и топ наиболее популярных напитков.

Зимой в лидерах были газированные напитки «кола» (240 тыс. бут), кисломолочные напитки со вкусом клубники (около 75 тыс. шт.) и граната (более 70 тыс. шт.).

Весной россияне активно пили газированные напитки со вкусом «колы» (530 тыс. бут.) и кисломолочный напиток со вкусом клубники (105 тыс. шт.).

Лето ещё не закончилось, а в топе «кола» (почти 234 тыс. бут.) и квас (более 110 тыс. бут.).

Наиболее яркие сезонные скачки спроса в этом году зафиксированы в таких категориях, как квас. За два зимних месяца россияне выпили 65 тысяч бутылок кваса, а за весну — почти в 4,5 раза больше (около 290 тыс. бут.). За неполные два летних месяца кваса выпито уже на 40% больше, чем весной (более 400 тыс. бут.), и эта цифра продолжает расти.

Меняются пристрастия россиян к тем или иным видам напитков и в зависимости от региона. Так, Татарстан занял уверенное лидерство по потреблению сразу нескольких категорий напитков.

Здесь больше всего выпили газировки (250 тыс. бут.), кваса (45 тыс. бут. с начала года), молочных напитков (почти 430 тыс. уп.) и растительных напитков (26 тыс. уп.).

Газировку любят не только в Татарстане, серебро в этой категории уверенно держит Краснодарский край (более 150 тыс. бут.), а бронзу — Ростовская область (более 140 тыс. бут.). Наиболее популярная газировка в этих регионах — «кола» 1,5 л.

Квас активнее всего пьют также в Свердловской (более 25 тыс. бут.) и Воронежской (более 21 тыс. бут.) областях.

На молочные напитки высокий спрос демонстрируют также жители Воронежской (177 тыс. уп.) и Ростовской (170 тыс. уп.) областей. Чаще всего здесь выбирают кефир 2,5% и ряженку 3,2%.

Растительные напитки популярны в Краснодарском крае (более 15 тыс. уп.) и Свердловской области (14 тыс. уп.). Лидером по потреблению там является классический овсяный напиток 1,2%.

Также в тройке регионов-лидеров по потреблению соков Краснодарский край (почти 115 тыс. уп.) и Ростовская область (100 тыс. уп.).Особенно в этих регионах любят яблочный сок прямого отжима и яблочно-вишнёвый сок.