ТОП-5 отелей Пунта Каны - где лучше отдыхать в Пунта Кане

Пунта-Кана считается настоящим туристическим раем. Мягкий климат, теплое море, большое количество развлечений – те особенности курорта, которые делают его одним из популярных в Доминикане. Размышляя, куда поехать на отдых, большинство гостей выбирает для отдыха пляжную зону Баваро, где работают десятки отелей, гостевых домов, крупных курортных комплексов. Чтобы не растеряться в этом разнообразии, при выборе места для размещения в Пунта-Кане рекомендуем изучить рейтинг лучших гостиниц пять звезд и подобрать именно ту, которая будет отвечать вашим запросам.

Grand Bavaro Princess 5*

Grand Bavaro Princess считается отличным местом для семейного отдыха. Тут найдется занятие по душе и детям, и взрослым. Малыши могут развлекаться в игровом клубе или общаться с домашними животными, которые гуляют по территории, а их родителям будет интересно посетить спа-центр при отеле.

Визуально гостиничный комплекс напоминает тропический парк, посреди которого размещаются основной двухэтажный корпус и 86 коттеджей. Все номера относятся к категории Bungalow Suite, то есть имеют спальню с гостиной. После заселения постояльцы получают в распоряжение:

2 плавательных бассейна в виде лагун;

тренажерный зал;

4 теннисных корта;

спа-комплекс с массажными кабинетами, сауной, хаммамом;

конференц-залы;

10 ресторанов, 5 баров, пиццерию и закусочную.

Рядом с отелем находится собственный пляж, оборудованный зонтиками и лежаками.

Eden Roc Cap Cana 5*

Пятизвездочный Eden Roc Cap Cana считается по-настоящему райским местечком. Он находится на территории закрытого прибрежного комплекса Кап-Кана, который занимает общую площадь свыше 12 га. Здесь можно найти тропические леса, высокие скалы, чистые пляжи, а также респектабельное жилье с высоким уровнем сервиса. Гостей размещают в сьютах или отдельных виллах, оснащенных просторными верандами и собственными бассейнами. При желании можно остановиться в бунгало с видами на океан.

Для постояльцев в отеле работают:

7 ресторанов и баров;

велнес-центр с широким выбором косметических процедур;

фитнес-клуб;

детский игровой клуб Koko.

Iberostar Grand Hotel Bavaro 5*

Чтобы туры в Доминикану были максимально комфортными, рекомендуем разместиться в 5-звездочнгом отеле Iberostar Grand Hotel Bavaro. Он находится на первой линии моря и представляет собой здание в колониальном стиле, окруженное многочисленными бассейнами в форме лагун. Гостиница рассчитана только на взрослых постояльцев. В ее стенах размещаются 274 номера, представленных сьютами с видом на море. Внутри помещений имеются джакузи, кондиционеры, балконы или террасы.

Сервис отеля отличается высоким уровнем качества. Гостям доступны:

спа-центр с парной, сауной, турецкой баней;

теннисный корт;

поле для гольфа;

тренажерный зал;

5 ресторанов, включая один основной и четыре a la carte;

2 конференц-зала.

По желанию постояльцы могут заняться дайвингом, совершить прогулку под парусом или поплавать на каноэ и каяках. При отеле имеется собственный песчаный пляж с лежаками и зонтиками.

Riu Palace Punta Cana 5*

Отель располагается на пляже «Арена Горда» и представляет собой роскошный дворец, окруженный пальмовой рощей. Постояльцы могут выбирать из 612 номеров типа Junior Suites или Senior Suites. Внутри имеются ванные комнаты с гидромассажем, индивидуальные кондиционеры, потолочные вентиляторы. В гостинице располагаются следующие объекты инфраструктуры:

3 открытых бассейна;

детский бассейн с водными горками;

поле для гольфа на 18 лунок;

тренажерный зал;

школа дайвинга;

4 теннисных корта;

солярий;

2 конференц-зала.

Для любителей релаксации работает спа-центр Renova Spa, где посетителям предлагают массаж, косметические процедуры для лица и тела. Поблизости можно найти аквапарк Splash Water World, который принадлежит отельной сети Riu. На его территории находится множество аттракционов, водные горки, бассейны для детей и взрослых.

Paradisus Palma Real Resort 5*

Paradisus Palma Real Resort относится к испанской гостиничной сети Melia. В его состав входят трехэтажные коттеджи с услугами all-inclusive, которые могут удовлетворить запросы даже самых требовательных туристов. Всего в гостинице предусмотрено 554 номера. В жилых помещениях обустроены мраморные полы, установлена мебель из красного дерева. Из современных удобств – спутниковое телевидение, кондиционирование, спа-душ, телефон.

На территории гостиницы есть всё, что нужно гостям для полноценного отдыха:

6 плавательных бассейнов;

11 ресторанов;

спа-комплекс и оздоровительный клуб;

7 джакузи;

3 теннисных корта;

поле для гольфа;

детский клуб;

4 конференц-зала.

Отдыхать можно на собственном пляже с песчаным покрытием. Гостям предоставляются зонтики, лежаки, бесплатные полотенца.