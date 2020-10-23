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Трассу М-5 в Челябинской области засыпало снегом – техника наготове

Общество
Сегодня, 10:48
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Федеральную трассу М-5 «Урал» в Челябинской области засыпало снегом. Обильные осадки шли сегодня ночью, 23-го октября, от границы с Башкирией до Миасса. Ночная температура колебалась от плюс пяти до минус девяти градусов.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал», на дежурстве находились 22 мастера пяти подрядных организаций, которые ведут патрулирование в круглосуточном режиме.

Дорожная спецтехника (более 250-ти единиц) находится в дежурном режиме, имеется полный запас противогололедных материалов. Вся снегоуборочная техника оснащена оборудованием спутникового контроля ГЛОНАСС.

Упрдор «ЮЖНЫЙ УРАЛ» напоминает: в осенне-зимний период в связи с ухудшением погодных условий, выпадением осадков, переходом температуры через ноль возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В межсезонье водители должны быть особенно бдительными во время движения, строго соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения.

Предельную осторожность нужно соблюдать на участках дорог с ограниченной видимостью, избегать резких манёвров и перестроений.

Также необходимо проверить техническую готовность автомобиля к холодному времени года, сменить летнюю резину на зимнюю, либо отказаться от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам следует помнить, что в темное время суток нужно иметь светоотражающие элементы на верхней одежде, быть внимательными при переходе через проезжую часть дорог.

Кроме того, водителям необходимо с пониманием относиться к процессу снегоуборки, не создавать помех для спецмашин.

В целях безопасности нужно запастись терпением и двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

 

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Теги
Трасса М5
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