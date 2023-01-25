«Трезвый водитель» в Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области проводят акцию для водителей «Трезвый водитель».

Госавтоинспекция призывает всех неравнодушных граждан, общественных и молодежных объединений, известных деятелей культуры и спортсменов, поддержать проводимую интернет-кампанию.

Стать ее активным участником можно, разместив на своих страницах в социальных сетях видеозаписи с призывами к трезвому вождению, селфи и фотографии себя и своих близких за рулем автомобиля с хэштегами #БудьТрезвымВпути_2023 или #ВыбирайТрезвыйПуть_2023

Также присоединится к акции можно приняв участие в конкурсе стихов. Необходимо сочинить два четверостишия на тему трезвого управления транспортными средствами, обязательно использовав при этом слова «выбирай трезвый путь» или «будь трезвым в пути». Заявки будут приниматься до 14 февраля.

Все подробности и положение о конкурсе размещены в официальном аккаунте «Управление Госавтоинспекции Челябинской области» в социальной сети ВКонтакте.

Для справки:

Только в 2022 году на территории Челябинской области зарегистрировано 243 ДТП по вине пьяных водителей, в которых 45 человек погибли и 308 получили травмы. Привлечено к административной ответственности 15683 водителя, за повторное управление привлечено к уголовной ответственности 2410 человек.