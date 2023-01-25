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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.01.2023

В технопарке ЮУрГГПУ побывали на экскурсии старшеклассники Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.01.2023

Подарки бойцам СВО на 23 февраля уже готовят серебряные волонтеры Озерска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.01.2023

«Трезвый водитель» в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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25.01.2023

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Управление Госавтоинспекции Челябинской области
трезвый водитель
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25.01.2023 14:21

«Трезвый водитель» в Челябинской области

Стартует ежегодная интернет-кампания, проводимая Сотрудниками Госавтоинспекции

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области проводят акцию для водителей «Трезвый водитель».

Госавтоинспекция призывает всех неравнодушных граждан, общественных и молодежных объединений, известных деятелей культуры и спортсменов, поддержать проводимую интернет-кампанию.

Стать ее активным участником можно, разместив на своих страницах в социальных сетях видеозаписи с призывами к трезвому вождению, селфи и фотографии себя и своих близких за рулем автомобиля с хэштегами #БудьТрезвымВпути_2023 или #ВыбирайТрезвыйПуть_2023

Также присоединится к акции можно приняв участие в конкурсе стихов. Необходимо сочинить два четверостишия на тему трезвого управления транспортными средствами, обязательно использовав при этом слова «выбирай трезвый путь» или «будь трезвым в пути». Заявки будут приниматься до 14 февраля.

Все подробности и положение о конкурсе размещены в официальном аккаунте «Управление Госавтоинспекции Челябинской области» в социальной сети ВКонтакте.

Для справки:
Только в 2022 году на территории Челябинской области зарегистрировано 243 ДТП по вине пьяных водителей, в которых 45 человек погибли и 308 получили травмы. Привлечено к административной ответственности 15683 водителя, за повторное управление привлечено к уголовной ответственности 2410 человек.

Управление Госавтоинспекции Челябинской области
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Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера

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Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 16.01.2023 по 22.01.2023)

22.01.2023 12:23

В Челябинской области за сутки заболевает ковидом больше человек, чем выздоравливает

22.01.2023 11:53

В ДТП в Каслинском районе погибли пятеро человек