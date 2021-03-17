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Три корпоративных видео ММК стали лауреатами всероссийского конкурса

Жюри всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное видео-2021» отметило наградами видеоролик Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) ко Дню инвестора 2020 года, ролик «Стан 2500. Второе рождение», а также цикл исторических экскурсий «Маршрут Победы».

Лауреатом конкурса Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) ПАО «ММК» стало в трех номинациях: «Лучшее IR-видео», «Лучшее MRKT-видео» и «Лучшее PR-видео».

Первый из роликов ММК, победивших на конкурсе, рассказывает об одном из ключевых проектов комбината прошлого года – запуске после масштабной реконструкции стана 2500 горячей прокатки. Пуск стана состоялся в июле 2020-го, а осенью был признан главным событием года в российской черной металлургии на 26-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2020».

Корпоративный видеофильм ММК «Стан 2500. Второе рождение», снятый с помощью магнитогорской телекомпании «ТВ-ИН», подробно информирует зрителя о работе модернизированного стана и новых возможностях, которые реконструкция агрегата открыла перед комбинатом.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», видеофильм успешно демонстрировался на промышленных выставках, на сайте и в социальных сетях компании, а на конкурсе «Лучшее корпоративное видео» завоевал победу в номинации «MRKT-видео» (аудитория – клиенты и потребители продукции компаний).

Второй ролик ММК, отмеченный наградой конкурса, был снят специально ко Дню инвестора, в 2020 году проведенном в формате онлайн. За 2 минутах 35 секунд видеоролика авторам удалось отразить ключевые аспекты инвестиционной привлекательности ПАО «ММК»: премиальные виды продукции и высокая клиентоориентированность, операционная эффективность и приверженность принципам устойчивого развития, масштабная цифровизация и корпоративная культура возможностей, стабильный уровень оборотного капитала и сбалансированная дивидендная политика.

Жюри наградило корпоративное видео ПАО «ММК» ко Дню инвестора 2020 года дипломом в номинации «IR-видео», в которой рассматривались ролики, чья целевая аудитория – инвесторы и акционеры компаний.

Также лауреатом конкурса «Лучшее корпоративное видео» стал цикл видео-экскурсий по ММК «Маршрут Победы». Снятые в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне видео-экскурсии рассказывают об огромном вкладе Магнитогорского металлургического комбината в Победу, а также об истории предприятия. Цикл экскурсий получил награду в номинации «PR-видео», где рассматривались ролики, ориентированные на максимально широкую аудиторию.

«Сегодня корпоративные видео – один из главных форматов общения с внешней аудиторией, – отметил заместитель генерального директора ПАО «ММК» по внешним коммуникациям Владимир Руга, комментируя победу в трех номинациях конкурса. – Он позволяет легко и доступно рассказать о работе предприятия, его достижениях и целях. Мы как компания современная и инновационная уделяем большое внимание своим видеороликам, стремимся делать их красивыми, информативными и яркими. Награды конкурса «Лучшее корпоративное видео» – показатель того, что мы движемся в правильном направлении».