Три прихода Челябинской епархии получили поддержку на реализацию проектов от Алексея Текслера

Три прихода Челябинской епархии получили поддержку на реализацию проектов от главы региона Алексея Текслера.

Как сообщает телеграм-канал «Православие на Южном Урале», итоги первой волны конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества в 2022 году были подведены 20-го июля.

Проект «Пища для души» челябинского храма в честь святого мученика Иоанна Воина направлен на помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Также поддержку получил проект «Онлайн-ресурсный центр для образовательных организаций по предмету «ОПК» челябинского храма святителя Василия Великого.

Проект «Семейная атмосфера» копейского храма Покрова Пресвятой Богородицы направлен на укрепление института семьи.

Также эксперты вновь поддержали проект проведения VI Георгиевского спортивно-патриотического фестиваля.