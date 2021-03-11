Трое студентов магнитогорского вуза готовятся к конкурсу в Санкт-Петербурге

Трое студентов магнитогорского вуза готовятся к конкурсу в Санкт-Петербурге

Три студента МГТУ имени Г.И. Носова вышли в финал престижного конкурса «Учитель будущего. Студенты». Учащиеся магнитогорского вуза Амина Буссеруэль, Алексей Маклаков и Анастасия Шабашова рассказали о полученном опыте во время мастер-классов и работе в команде.

Как рассказала пресс-секретарь управления информационной политики МГТУ им. Г.И. Носова Ксения Перчаткина, в полуфинал, который прошел в Екатеринбурге, вышли 11 студентов МГТУ.

Во время соревнований студенты разрабатывали проекты по повышению конкурентоспособности школы Екатеринбурга с низким рейтингом. Оценивал идеи участников директор учебного заведения.

При этом конкурсанты не знали, как именно их будут оценивать. Это дало им возможность проявить максимум навыков.

«Мне всегда было сложно выходить из зоны комфорта, и я никогда не думала, что мне удастся найти общий язык в командной работе с разными ребятами, - рассказала студентка пятого курса кафедры лингвистики и перевода МГТУ Анастасия Шабашова. - Здесь мне это легко удалось сделать, и я считаю это одним из главных навыков, полученных на конкурсе. Нас постоянно перемешивали с участниками в разные группы, мы быстро знакомились друг с другом и сразу же включались в работу, совместно выполняли задания. Мне очень понравилась такая насыщенная работа с разными участниками и, учитывая, что нас всех объединял общий интерес - педагогика, общение было полезным, мы делились друг с другом опытом, а это очень ценно и здорово».

Магистрантка кафедры всеобщей истории Амина Буссеруэль осталась под впечатлением от задания по разбору фрагмента фильма про Гарри Поттера.

«Нам предстояло разбирать сцены из всем известного фэнтези Гарри Поттер. Было интересно оценивать кино с точки зрения педагога, - отметила Амина. - Теперь я замечаю, что один из учителей в фильме ведёт себя авторитарно, другой – либерально. Это помогает выстраивать собственную тактику и методику преподавания. В целом, конкурс научил взаимодействовать с большим количеством незнакомых людей и работать в интересах команды».

Пятикурсник с кафедры русского языка, общего языкознания и массовой коммуникации Алексей Маклаков открыл для себя «персональное лидерство».

«Помимо уже известных навыков, таких как кооперация, коммуникация, креативное мышление, открыл для себя ещё одну компетенцию, такую как персональное лидерство. Во время состязаний я испытал внутри себя абсолютно новое состояние, назову его как «ситуационное лидерство» или кто такой «серый кардинал». Ключевой смысл такого лидерства в том, что педагог перестаёт вставать в постоянную «экспертную позицию», напротив, уходит от привычного «ручного управления» коллективом и вместо того, чтобы делегировать обязательства между участниками команды с чётким обозначением требований, даёт возможность другим участникам раскрыться и проявить творческую самостоятельность. В этом и заключается новый принцип педагогического мышления: в моменты взаимодействия с детьми ты должен создать возможности для их самораскрытия при одновременном сокращении твоего влияния и воздействия на них! Педагогический эффект проекта и решение учебных задач при таком правильном лидерстве просто потрясающий! Отныне я буду тренировать этот навык. У нас возникла идея создать большую ассоциацию выпускников конкурса «Учитель будущего. Студенты» - я был бы готов его возглавить и транслировать его ценности для молодых педагогов со всей России», - поделился Алексей Маклаков.

Фото: пресс-служба МГТУ им. Г.И. Носова