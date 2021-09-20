Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» начинает отопительный сезон

Сегодня, 20 сентября, в соответствии с постановлением главы города Троицка (Челябинская область) Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» начинает отпуск тепла потребителям поселка Энергетиков. Подача тепла социально значимым объектам, а также жителям многоквартирных домов по заявкам управляющих компаний стартовала во второй декаде сентября.

В межотопительный период на энергообъекте проведен ремонт оборудования первой очереди, обеспечивающего теплоснабжение поселка: котлов, турбогенератора №1, теплофикационного оборудования. Выполнены работы по восстановлению футеровки первой дымовой трубы. На станции сформированы необходимые запасы топлива и материалов. В соответствии с графиком организованы противоаварийные тренировки персонала по предупреждению и отработке действий в случае нештатных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

«Учитывая солидный возраст генерирующих тепло котлов и турбин, подготовка к началу отопительного сезона в пристанционном поселке была непростой, – отметил директор Троицкой ГРЭС Сергей Кинерейш. – Тем не менее, все запланированные работы выполнены в полном объеме, что позволит обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей до ввода в эксплуатацию новой муниципальной котельной».