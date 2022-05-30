Троицкую полицию возглавил подполковник Руслан Саматов

Полицию Троицка (Челябинская область) возглавил подполковник полиции Руслан Саматов.

Нового руководителя межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» личному составу представил начальник регионального полицейского главка генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, ранее Руслан Саматов возглавлял отдел полиции по Кунашакскому району.

Представляя нового начальника стражам порядка Троицка, Михаил Скоков отметил, что определяющим при отборе кандидата на эту должность было достижение достойных результатов оперативно-служебной деятельности ранее возглавляемым Русланом Саматовым территориальным ОВД.

Михаил Скоков выразил уверенность в том, что коллектив окажет всестороннюю поддержку новому руководителю. В свою очередь от Руслана Саматова, подчеркнул генерал-лейтенант, требуется создать достойные условия службы для личного состава и обеспечить на должном уровне охрану общественного порядка и безопасность жителей Троицка и района.

«Граждане доверяют полиции, когда чувствуют свою защищенность, а доверие населения завоевывается каждодневной кропотливой работой», – подчеркнул Михаил Скоков.

В ответном слове Руслан Саматов заверил вышестоящее руководство, что приложит все силы, знания и приобретенный опыт в работе по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности жителей и гостей города и района. Он отметил, что для него крайне важны репутация ведомства и мнение граждан о работе полицейских. Повышение доверия людей к органам внутренних дел он считает приоритетным направлением в работе.

Поддержку новому начальнику троицких полицейских выразили главы города и района Александр Виноградов и Тимур Мухамедьяров, отметив, что взаимодействие между органами местного самоуправления и полицией имеет очень важное значение.

Представители исполнительной власти уверены, что эффективное сотрудничество продолжится, при этом профилактике правонарушений и преступлений будет уделено большее внимание.

СПРАВКА

Руслан Рафикович Саматов родился 28 апреля 1978 года в поселке Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области. В 1999 году окончил Челябинский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал с должности следователя следственного отдела ОМВД России по Аргаяшскому району. В 2000 году был назначен на должность оперуполномоченного уголовного розыска, и через четыре года возглавил подразделение. С 2013 года трудился в должности заместителя начальника – начальника полиции ОМВД России по Аргаяшскому району. С марта 2016-го почти четыре года занимал аналогичную должность в ОМВД России по Саткинскому району. В феврале 2020 года возглавил отдел МВД России по Кунашакскому району.