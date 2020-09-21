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Троим специалистам ГРЦ Макеева вручили государственные награды

Общество
Сегодня, 15:05
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Указом президента РФ Владимира Путина трое специалистов АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Вручение высокой государственной награды - это признание серьезного вклада Владимира Кривцова, Алексея Удачина, Валерия Яцкова (и всего коллектива ракетного центра) в разработку, создание и испытание новых образцов вооружения и военной техники.

Как сообщает пресс-служба ГРЦ Макеева, заместитель начальника отдела-начальник сектора Владимир Кривцов работает в государственном ракетном центре с 1980-го года - сюда он пришел сразу после окончания Омского авиационного техникума. В 2018-м стал лауреатом стипендии президента РФ за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства.

«Вся моя трудовая биография - это ГРЦ. Люблю свою профессию, ценю коллектив, которым руковожу, коллег из смежных отделов. Так совпало, что сорок лет работы ознаменовались государственной наградой. Конечно, я очень рад, что мой труд получил столь высокую оценку», - поделился Владимир Кривцов.

Заместитель начальника отдела Валерий Яцков трудится на предприятии с 1977-го года. Рассказывает, что приходилось бывать в длительных командировках, работать очень напряженно.

«Это закономерный финал. Именно совместный слаженный и добросовестный труд привёл к тем успехам, которые мы сегодня имеем», - уверен Валерий Яцков.

Начальник отдела Алексей Удачин - самый молодой из награжденных. Работает в ГРЦ чуть более двадцати лет.

«Очень много работы было проведено, каждый год выходил в море, участвовал в испытаниях по нашей аппаратуре. Работу вели около десяти лет, и сегодняшняя награда - это не только ее венец, но и большой стимул к тому, чтобы трудиться еще эффективнее», - отметил Алексей Удачин.

Получив награды, специалисты ГРЦ отметили, что испытывают большую гордость за родное предприятие. Сегодняшнее поколение учёных, конструкторов, инженеров достойно продолжает дело своих предшественников по обеспечению ракетно-ядерного щита России, создавая образцы боевой ракетной техники, аналогов которым в мире нет.

 

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