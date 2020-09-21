Троим специалистам ГРЦ Макеева вручили государственные награды
Указом президента РФ Владимира Путина трое специалистов АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Вручение высокой государственной награды - это признание серьезного вклада Владимира Кривцова, Алексея Удачина, Валерия Яцкова (и всего коллектива ракетного центра) в разработку, создание и испытание новых образцов вооружения и военной техники.
Как сообщает пресс-служба ГРЦ Макеева, заместитель начальника отдела-начальник сектора Владимир Кривцов работает в государственном ракетном центре с 1980-го года - сюда он пришел сразу после окончания Омского авиационного техникума. В 2018-м стал лауреатом стипендии президента РФ за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства.
«Вся моя трудовая биография - это ГРЦ. Люблю свою профессию, ценю коллектив, которым руковожу, коллег из смежных отделов. Так совпало, что сорок лет работы ознаменовались государственной наградой. Конечно, я очень рад, что мой труд получил столь высокую оценку», - поделился Владимир Кривцов.
Заместитель начальника отдела Валерий Яцков трудится на предприятии с 1977-го года. Рассказывает, что приходилось бывать в длительных командировках, работать очень напряженно.
«Это закономерный финал. Именно совместный слаженный и добросовестный труд привёл к тем успехам, которые мы сегодня имеем», - уверен Валерий Яцков.
Начальник отдела Алексей Удачин - самый молодой из награжденных. Работает в ГРЦ чуть более двадцати лет.
«Очень много работы было проведено, каждый год выходил в море, участвовал в испытаниях по нашей аппаратуре. Работу вели около десяти лет, и сегодняшняя награда - это не только ее венец, но и большой стимул к тому, чтобы трудиться еще эффективнее», - отметил Алексей Удачин.
Получив награды, специалисты ГРЦ отметили, что испытывают большую гордость за родное предприятие. Сегодняшнее поколение учёных, конструкторов, инженеров достойно продолжает дело своих предшественников по обеспечению ракетно-ядерного щита России, создавая образцы боевой ракетной техники, аналогов которым в мире нет.
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